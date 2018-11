El Zamora CF sigue su marcha triunfal frente al Tordesillas (2-0)

El Zamora CF, pese a la intensa lluvia que no paró en todo el partido, sumó su quinta victoria consecutiva que le mantiene como el equipo más en forma de la liga aunque no haya podido mejorar ese tercer puesto con el que llegaba ayer al encuentro contra el Tordesillas, un encuentro que tuvo controlado de principio a fin y que finalizó con un resultado tal vez corto para las ocasiones creadas por los zamoranos, muchas de ellas, desbaratadas por el portero Farolo.

Comenzó el partido con un Zamora muy centrado en su juego que pronto puso cerco a la portería del Tordesillas. David Movilla apostó por una alineación muy ofensiva en la que no incluyó a Sergio García para darle descanso. Y las ocasiones no tardaron en llegar, primero en un remate de cabeza a bocajarro de Asiel con el que se encontró el portero Farolo, y en la acción siguiente, Dani buscaba el gol con una bolea desde la media luna que volvió a desbaratar el portero visitante.

El Tordesillas se mantenía sólido atrás y obligaba al Zamora a intentarlo desde lejos, primero con Carlos Ramos y luego con Javi Rodríguez.

El Tordesillas esperaba con tranquilidad su ocasión que llegó en el minuto 24 en un remate de Bayón desde muy cerca que Jon Villanueva sacó de la misma raya de gol.

Pero poco a poco, el partido se fue enfriando a medida que arreciaba la lluvia, y antes del descanso ya solo se produciría una acción clara del Zamora en la que Murci peinó un balón bajo que salió rozando el poste.

Pese a que el terreno de juego estaba cada vez en peores condiciones, tras el descanso el Zamora siguió buscando el gol y casi lo consigue Chete con un remate de cabeza en un córner. David Movilla optó por dejar en el vestuario a Javi Rodríguez para dar entrada a Juanan.

La presión zamorana se hizo muy intensa y Farolo siguió siendo el mejor del equipo vallisoletano. Hasta que llegó el minuto 57 en una falta desde la izquierda que lanzó Carlos Ramos y que peinó por bajo Murci, con el acierto que no había tenido en la primera parte.

Movilla decidió entonces dar entrada a Sergio García que se convirtió en un continuo problema para la defensa del Tordesillas y ya al poco de salir se plantó ante la salida del portero y casi le bate por bajo.

El Tordesillas parecía no tener capacidad de reacción y tan solo buscó el gol tímidamente cuando Martiña, a los pocos minutos de salir y aprovechando un error de la defensa zamorana, aunque Jon estuvo seguro al atrapar el balón.

Pese a los cambios, el Tordesillas no encontró fluidez en ataque y, por contra, el Zamora siguió buscando la sentencia, primero con un libre directo que Dani estrelló en la barrera y en el minuto 84, Sergio García se fue por la izquierda y su disparo lo rechazaba el portero y se lo encontraba Dani Hernández para disparar y marcar el segundo gol tras tocarla un defensa.

Los últimos minutos fueron un continuo tormento porque el Tordesillas que bien pudo encajar otros dos goles pero el 2-0 ya no se movió del marcador.

Zamora: Jon, Chete, Coque, Asiel, Alcañlz, Fer (Javi Bueno 78´), Dani Hernández, Javi Rodríguez (Juanan 46´ ), Murci, Carlos Ramos, Garban.

Tordesillas: Farolo, Abel Blanco (Aitor 78´ ), Abraham, Javi León (Julián 63´), Viti, Abel Conejo, Bayón, Roberto Simón, Juan Fraile (Martilla 67´), Villa, William.

Goles: 1-0 (57´): Murci. 2-0 (84´): Dani Hernández.

Árbitro: Maté Rincón, de Segovia. Mostró tarjetas amarillas a Fer, del Zamora, y a Bayón y Viti, del Tordesillas.

Incidencias: Unas 2.000 personas en el estadio Ruta de la Plata. Llovió durante todo el partido.