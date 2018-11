"No se puede rescatar nada bueno del partido"

Muy sincero fue Fran García en rueda de prensa. "No se puede rescatar nada bueno hoy, con ver el marcador ya se puede ver lo que ha pasado. El rival nos ha pasado por encima gracias a su mayor intensidad y profundidad de banquillo", señaló el técnico, que admitió la falta de competitividad en las suyas. "Hay que intentar competir hasta que acabe el partido. Es difícil con una losa de veinte puntos encima porque tu cabeza ya no está en el partido, pero hay que luchar hasta el final y hoy no se hizo", manifestó el entrenador que apostilló: "hubo muchos tiros abiertos liberados que se fallaron pero, además, el equipo no jugó como lo hizo en Salamanca y de ahí los treinta puntos de diferencia".