El Barcelona visita al Rayo con la moral "disparada"

Tras golear al Real Madrid (5-1) en el "Clásico", el Barcelona defiende el liderato de LaLiga Santander en el estadio de Vallecas, donde le espera un Rayo Vallecano acechado por las urgencias y que busca sumar el primer triunfo de la temporada como local. El conjunto azulgrana llega además descansado, pues siete de sus titulares no viajaron al Reino de León para medirse este miércoles a la Cultura Leonesa en el debut del equipo en la Copa del Rey.

Por tanto, el Barça retoma el pulso a la Liga pletórico de moral tras solventar de forma brillante la ausencia de Leo Messi ante dos rivales de entidad como el Inter de Milán en la Liga de Campeones y el Real Madrid en el torneo doméstico. El astro argentino ha vuelto esta semana a los entrenamientos, pero todavía no tiene el alta médica y tampoco estará en Vallecas. Por tanto, Valverde podría repetir el mismo once por tercer partido consecutivo sabiendo que no cuenta con Umtiti, Vermaelen o Samper. Bajas que han dado entrada a Aleñá en una convocatoria liguera.

Por contra, el Rayo Vallecano afronta la visita del líder en el peor escenario posible, situado en descenso, con muchas dudas respecto al rendimiento del equipo y con veinte goles encajados en diez partidos que lo sitúan como el segundo que más encaja de la categoría.