El Aquimisa Queso Zamorano tiene licencia para soñar

Nuevo triunfo y muestra de poderío de un Aquimisa Queso Zamorano que encontró el camino del triunfo en el juego exterior de Sangon y Warren y que desde el primer cuarto fue por delante en el luminoso frente al Ávila. No obstante fue en el segundo parcial cuando el equipo zamorano rompió definitivamente el choque con un parcial de 10-22 que Ávila fue incapaz de remontar.

La buena defensa y un certero ataque fueron las armas de un Aquimisa Laboratorios Queso Zamorano que suma así su cuarto triunfo de la temporada y sigue su camino ascendente.

Comenzaron las defensas imponiéndose a los ataques. Se aplicó el Ávila Auténtica Carrefour El Bulevar. Sin Cazorla, que no se vistió de corto, y Sidao, entre algodones, la fuerza debía estar en el grupo. Se volcó Vázquez sobre Iza, techo de los zamoranos. Tenía una pareja de baile complicada el jugador local, que, aunque de entrada parecía salir airoso de la batalla, vio como le duraba poco. A los dos minutos de juego Iza ya sumaba tres faltas. Se iba al banquillo uno de los pilares del equipo local. Quedaba mucho partido como para perderlo tan pronto. Podía llegar a ser un problema, aunque la iniciativa (6-8, minuto 4) en esos momentos era de los zamoranos. Enfrente le costaba anotar al Ávila Auténtica Carrefour, agarrado a su acierto desde los tiros libres.

Mientras, el CB Zamora tenía claro que debía mantenerse firme en defensa y, sobre todo, intentar asegurar sus lanzamientos ante un rival con problemas. Y lo hicieron bien los de Saulo, cortando la salida de balón de un Ávila Auténtica Carrefour El Bulevar que no encontraba el camino. Sí lo hizo el Aquimisa Zamora, y por la vía rápida. Lo hizo Somogyi. Tres triples consecutivos del húngaro despegaban a los visitantes en el luminoso (12-22, minuto 8) y obligaban a Sergio Jiménez a pedir tiempo muerto. Con los ojos puestos en Sango, el acierto llegaba de manos de otros. Nadie tomaba el protagonismo entre los locales, que en el arreón final cerraron el primer cuarto con el 18-26.

Kenny, desde el triple, inauguraba el segundo cuarto (18-29). No tardó mucho Sergio Jiménez en pedir un nuevo tiempo muerto. Pero no funcionó. Zamora seguía imponiendo su ley y apenas unas jugadas bastaron al técnico local para comprender que necesitaba otro plan. Sin Cazorla ni Sidao el equipo parecía perdido. El venezolano y el brasileño no sólo son puntos, son mucho más. Faye (20-31, minuto 14) lo intentaba. Mulero (24-37) intentaba secundarle. Eran un verso suelto. Arriaga y un nuevo triple (24-40, minuto 17) volvían a marcar máximas para el Aquimisa Queso Zamorano. Quedaba un mundo, pero el equipo zamorano tenía el partido en sus manos. Al descanso 28-48.

En la reanudación, los locales trataron de acortar distancias. Un parcial de 13-7 (41-55, minuto 25) daba sentido al esfuerzo de los abulenses, empeñados en un lanzamiento de triple que les seguía dando la espalda. Pedía Saulo Hernández a los suyos no arriesgar cuando el Ávila Auténtica volvía a acercarse (45-58). Era cuestión de mantener las distancias. Iza la mantuvo (45-62, minuto 28) y Warren (47-65) sobre la bocina firmaba un nuevo triple para desesperación de los locales.

Después de 32 minutos de partido llegaba el primer triple del Ávila Auténtica Carrefour El Bulevar. Mulero acertaba desde el 6,75 para poner el 50-67. Le respondió Sango. Dos triples consecutivos del francés, cuya mano es de otra categoría (52-73, minuto 34). Como la de Warren. Tres triples consecutivos del norteamericano (62-84, minuto 37). El juego exterior de los zamoranos era un auténtico espectáculo. El partido estaba resuelto. Lo cierto es que lo estuvo desde mucho antes de empezar. El Aquimisa puede permitirse soñar.