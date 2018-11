Movilla: "El equipo está evolucionando"

Al término del encuentro, David Movilla tenía claro que su equipo está "evolucionando" desde su llegada, sumando buenos resultados, aunque para él lo más importante es que "se hable del Zamora" y no de él.

"El equipo evoluciona con el balón, tenemos muy claras nuestras señas de identidad que pasan por la garra, la lucha, la intensidad, el orden y ahora estamos evolucionando en el juego con balón porque tenemos mucho margen de mejora en este sentido", indicó el técnico tras el partido, asegurando que ayer su equipo tuvo "fases muy buenas durante el partido y si no hubieran metido ese gol ellos hubiéramos podido elaborar y crear con más tranquilidad´".

"Sabíamos que iba a ser un partido muy duro y me quedo con que ellos no nos han creado ocasiones. Pero por esa acción del 1-2 ha habido incertidumbre en el marcador. En ese sentido he tenido parte de culpa porque el equipo se estaba cayendo físicamente y yo he tardado en recomponerlo", indicó Movilla que concluyó: "´No quiero que se hable de mí, llevamos diez partidos y lo más importante es que se hable del Zamora".