Jorge Martín busca en Malasia el título de Moto3

El piloto español Jorge Martín (Honda) tendrá la primera oportunidad para proclamarse campeón del mundo de la categoría de Moto3 en el Gran Premio de Malasia de este fin de semana, un éxito que tiene más al alcance en Moto2 el italiano Bagnaia (Kalex).

El madrileño se presenta en un escenario favorable para el cierre de la dura gira transoceánica y dispuesto, por lo menos, a llegar en cabeza del campeonato al circuito valenciano de Cheste, donde concluirá el Mundial el próximo 18 de noviembre.

De momento, al exigente circuito de Sepang, Martín llegará con la menor presión que le da el tener 12 puntos de ventaja sobre su más directo rival, el italiano Bezzecchi (KTM).

Las matemáticas apoyan al español por ahora. Así, si gana, Di Giannatonio no entraría en las quinielas ya, pero Bezzecchi no debería terminar mejor que quinto, y si es segundo, el de KTM debería ser noveno o peor, mientras que finalizando tercero, Bezzecchi tendrá que ser decimotercero o peor y Di Giannantonio no ganar.