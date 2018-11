Martín Ramos, en el campo base preparando la ascensión

La expedición al Saipal en la que participa el zamorano Martín Ramos junto a Jorge Egocheaga y Edurne Pasabán, entre otros, ha finalizado ya el trecking de aproximación, y se encuentra ya establecida en el campo base, según las últimas informaciones transmitidas por los montañeros. La marcha de aproximación no ha sido sencilla pues los montañeros no contaban con mapas de la zona y han tenido que ser los propios sherpas los que les condujesen hasta la base de esta montaña desconocida. La expedición pretende dar visibilidad a la problemática de las mujeres de Nepal y cuatro de ellas comparten la expedición, algo inaudito en el país del Himalaya, en el que a las mujeres no les está permitido escalar estas grandes montañas.

Después de dos días en autobús mañana comenzaremos el trekking. Está es una zona muy desconocida de Nepal, no tenemos referencias de otras expediciones y no hemos podido encontrar mapas de la zona. Es totalmente una expedición con una gran parte de exploración. Los porteadores y las 4 chicas Nepalis van a ser los que nos guíen hasta el campo base. Laxmi, Pabrita, Sangita y Saraswoti son increíbles. Ella son el futuro del cambio en esta región de Nepal. #missionsaipal #haglöfs #getclosertonepal #boreal #adidassporteyerwear @borealoutdoor @haglöfs #edurnemisionsaipal