Jorge Rodríguez y Teresa Herráez ganan "El Caracol"

Jorge Rodríguez y Teresa Herráez, integrantes del club La Bañeza y Benavente Atletismo, resoectivamente, fueron los ganadores absolutos de la XXI Carrera "El Caracol" que se celebró ayer en la localidad benaventana. Sin duda el mal tiempo, con las bajas temperaturas, fue un condicionante para que en esta edición la participación fuera sensiblemente inferior a otras ediciones, aunque finalmente fueron alrededor de 250 atletas, entre todas las categorías y pruebas, los que se unieron para disfrutar de la jornada deportiva como fue el caso del alcalde, Luciano Huerga.

Estuvieron representadores clubes como el Vino de Toro, CD. Zamora Corre, CD. 303- La Bbañeza, New runners, C. D. San Cristóbal, Atletismo la Bañeza, VDK, Mesa de Valorio, C.A. Zamora o el club maratón de Benavides, además de atletas de la zona que no quisieron perderse la cita en la que, como no podía ser de otra manera, la entidad mayoritaria fue la del Benavente Atletismo.

A las 11 de la mañana y sobre un circuito de 5.600 metros se procedía a la salida neutralizada desde los Paseos de la Mota. Ya desde el pistoletazo de salida Jorge Rodríguez Beneitez (C. A. La Bañeza) impuso el ritmo de carrera conjuntamente con Víctor Hierro (Benavente atletismo) a lo largo de las tres vueltas del circuito, seguidos muy de cerca por varios atletas del Benavente Atletismo como Ángel A. Nieto, Ismael Álvarez, Roberto Pérez, Marcos Gómez, que intentaban acercarse a cabeza de carrera. Ya en los Paseos de la Mota lograba una meritoria victoria del sayagués Jorge Rodríguez Beneitez (C. A. La Bañeza) con un tiempo de 18:46 seguido de Ángel Alejandro Nieto Felipe (Benavente atletismo) 18:52 que lograba dar caza y pasar a Víctor Hierro (Benavente atletismo).19:14.

En categoría femenina la vencedora fue Teresa Herráez Martin (Benavente atletismo) ganadora absoluta en línea de meta con un tiempo de 22:36, seguida de Marta María Fraile Villarejo (23:31) y en tercera posición María Teresa García Ramos (25:24).

Posteriormente se procedió a dar la salida a las pruebas de categorías inferiores, donde los pequeños disfrutaron del deporte. La nota más entrañable de la mañana fue la de Albertito, nueva mascota de la marea azul, y que fue presentada en sociedad por la cantera del club Benavente Atletismo.