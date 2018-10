El Zamora pega fuerte

El Zamora CF volvió a demostrar ayer ante el tercer clasificado del Grupo VIII que se encuentra capacitado para luchar por todo esta temporada tras reforzar su sólida imagen en defensa demostrando a la vez que su eficacia en ataque está fuera de toda duda.

El equipo de David Movilla no solo ha sumado tres victorias consecutivas sino que se mantiene desde el cambio de técnico sin encajar ni un solo gol. Ayer, maniató desde el principio hasta el final a un Numancia B que llegaba situado en el tercer puesto tras sumar cinco victorias y en empate en ocho jornadas, demostrando un gran poderío atacante que en el Ruta de la Plata quedó totalmente diluido hasta el punto de que los sorianos no consiguieron crear ni una sola ocasión clara de peligro, si exceptuamos un remate de cabeza que rechazó el meta Jon Villanueva, pero que anuló el árbitro por fuera de juego.

El partido parecía en los primeros minutos una repetición del de una semana antes contra la Arandina, con dos rivales que parecían temerse mutuamente y que no arriesgaban lo más mínimo por tomar la delantera en el marcador.

David Movilla apostó por el bloque del anterior encuentro aunque con los matices de la entrada en el equipo inicial de Juanan en el centro del campo y de Dani Hernández, en la banda izquierda.

Pero la veteranía y la capacidad de presión en el centro del campo de la Arandina no la tiene el filial numantino y el Zamora comenzó a partir del minuto 15 a mover con criterio el balón y a acercarse algo más a la portería de Taliby, como en una incursión de Coque por su banda que no acertó a culminar Sergio García ni tampoco en una acción posterior en la que el delantero zamorano se quedó solo ante el portero pero no llegó a rematar porque le arrebataba el balón por detrás Cámara.

Sergio García tuvo que actuar ayer como punta de ataque ante la ausencia de Murci que no salió hasta la segunda parte, pero fue el gran artífice del ataque rojiblanco pese a que siempre estuvo bastante solo en vanguardia.

El Numancia pareció también desperezarse y Ferrer buscaba puerta desde lejos pero sin demasiado peligro.

Tras el descanso no pareció en un principio cambiar demasiado la tónica de aburrimiento y el Zamora pareció ceder algo de terreno para intentar sorprender a su rival y la nueva estrategia comenzó pronto a dar sus resultados.

Así, tras un contragolpe de Sergio García que frenaron los sorianos con una falta, Carlos Ramos enviaba hacia Asiel que remató bien de cabeza pero el portero Taliby atrapó el balón sin problemas.

Poco después en un córner, de nuevo Sergio García lanzaba un disparo bien orientado pero otra vez Taliby atrapaba el balón con seguridad. Carlos Ramos era el que confirmaba la mejoría del Zamora con un disparo desde la frontal que también detendría el guardameta soriano. Pero Taliby terminó por cometer un error al no atrapar el balón en una falta lanzada por Ramos y lo dejó escapar lo justo para que Sergio García lo empujase al fondo de la portería cuando corría ya el minuto 60 para establecer el primer gol del Zamora.

Sin tiempo para que el Numancia reaccionase, de nuevo Sergio García recibía un balón en profundidad, se escapaba por velocidad de su marcador, y batía al portero con un tiro raso y colocado para porner el 2-0 que dejaba el partido visto para sentencia en solo cinco minutos.

El Zamora perdió el respeto a su enemigo y Sergio García, imparable, volvía a irse arriba para realizar un buen centro que Dani Hernández no cabeceó por muy poco. Luego fue Murci el que se quedó solo ante el portero pero también esta vez Cámara acudió a recuperar el balón y el Numancia veía cómo el tiempo se agotaba sin poder reaccionar.