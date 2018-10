"Estos partidos ya existían antes de Messi y Cristiano"

"Antes de Cristiano y de Messi ya existía el clásico. Ya había grandes jugadores, había cochinillos volando, había tensión...El clásico es siempre el clásico", subrayó el entrenador del Barça, Ernesto Valverde.

Reconoció Valverde que jugar sin Messi "se hace diferente" porque su equipo tiene "mecanismos interiorizados que hay que cambiar", si bien destacó que sus jugadores "están mentalizados" para jugar sin el argentino.

Valverde tiene la alineación decidida, aunque prefirió no dar pistas sobre si repetirá el once que eligió contra el Inter. "Rafinha hizo un buen partido, pero éste es diferente. No tengo por costumbre anticipar el once"

Sobre el Madrid dijo que "cuando está más herido, más peligroso es. Siempre ha respondido bien aquí cuando ha llegado en situaciones difíciles", recordó.

Sobre el retraso de Dembélé el miércoles, Valverde puntualizó: "Si llega algún día un poco más tarde no tiene ninguna importancia. En la charla estaba en el sitio justo y en el momento oportuno. Me fijo en lo deportivo".