Marcos: "El objetivo es competir contra Avenida"

La salmantina Laura Marcos se encuentra especialmente motivada para jugar mañana el partido de Liga DIA contra el club en el que se formó como jugadora, un Perfumerías Avenida que, hoy por hoy, parece muy lejos del Quesos El Pastor aunque las zamoranas promente darlo todo para intentar dar la campanada en Wurzburg: "Siempre hay que luchar los partidos. Hemos jugado ya dos veces contra Avenida en pretemporada. En el primero eran casi todas juniors pero en la Copa Castilla y León, al final perdimos, pero creo que competimos y trabajamos bastante bien contra ellas. Ese es el objetivo: competir. Ellas vienen de un viaje a Turquía y tal vez vengan cansadas y podamos darles un susto. Siempre hay que competir y luego ya veremos qué pasa".

Laura Marcos quiere que el Quesos El Pastor haga valer mañana "la juventud" de sus jugadoras: "Podemos correr, podemos cansarlas", explicó.

El Quesos El Pastor ha podido vivir por fin una semana relajada tras la primera victoria que llegó el pasado domingo contra Ferrol: "Se ve con otros ojos y es diferente cuando vienes de una victoria. Moralmente nos ha ayudado a trabajar mucho mejor esta semana".

El equipo está trabajando duro en los entrenamientos y Laura Marcos señala que "este es un deporte de élite y todos los entrenadores buscan el máximo nivel, incluído Fran. Todos los entrenamientos son duros. Todas somos muy jóvenes y es complicado coger las cosas al primer momento. A veces nos lleva varios entrenamientos lograrlo, pero lo iremos mejorando a medida que vaya avanzando la temporada".

La base del Quesos El Pastor regresa a Salamanca, donde se ha criado, pese a que sus orígenes están en el Bierzo: "Siempre volver a casa es especial porque crecí allí, allí me enseñaron a jugar al baloncesto, conoces a toda la gente y siempre es especial porque me tienen mucho cariño y yo a ellos". "Para mi ha sido un salto importante pasar de Liga 2 a Liga 1 pero me encuentro con mejores sensaciones según van pasando los partidos y poco a poco me estoy adaptando", concluyó la base del Zamarat.