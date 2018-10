Un filial muy peligroso

El nuevo Zamora de David Movilla intentará hoy sumar su tercera victoria consecutiva para prolongar su escalada en la clasificación general del Grupo VIII. Pero el rival será complicado, el filial del Numancia que llegará al Ruta de la Plata situado en una brillante tercera posición y que, como todos los filiales, si tiene un buen día, puede ganarle a cualquiera. David Movilla tiene dudas sobre Pipi y Fer, que arrastran problemas físicos, y parece que Murci ya podrá jugar si el entrenador lo cree necesario. "El Numancia se desenvuelve bien en las situaciones de ataque posicional, con jugadores con mucha calidad que son capaces de generar juego, y en las transiciones ofensiva, posee mucha velocidad. Tal vez no es tan potente como la Arandina en las disputas, pero es un equipo muy dinámico y con un potencial ofensivo muy importante. A priori va a ser otro partido con mucha exigencia aunque ambos rivales son bastante diferentes".

David Movilla valora mucho el rendimiento de los futbolistas el domingo pasado pero no parece que vaya a repetir equipo: "Valoraremos muchos factores tanto en defensa como en ataque, y el rendimiento de los jugadores en los entrenamientos. Cada semana, el punto de partida es de cero", añadió.

Movilla no valora la situación actual de la clasificación: "Creo que históricamente ha habido diferencia entre los equipos de arriba y abajo en el grupo VIII, pero hasta el mes de marzo o abril, la clasificación no va a ser relevante. Sí lo será el ir sumando puntos pero no sé si los equipos que están ahora arriba son los más fuertes".

El Numancia se ha situado en el tercer puesto gracias a sus seis victorias y un empate en las ocho jornadas que van disputadas y solo ha perdido ante uno de los favoritos como es el Avila. El equipo soriano tiene una gran capacidad goleadora como lo demuestra que en todas sus victorias ha marcado más de un gol.