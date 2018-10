Duelo difícil para el MMT Seguros

Compromiso de los difíciles el que tiene por delante el MMT Seguros esta tarde ya que los zamoranos medirán fuerzas con Handbol Bordils, uno de esos equipos que hacen del factor cancha un arma realmente importante a la hora de competir.

Desde que cruzaran sus caminos en Soria, MMT Seguros y Handbol Bordils se han visto las caras en múltiples ocasiones con victorias para ambos tanto cuando ejercían como visitantes como cuando lo hacían ante su hinchada. Además, salvo contadas excepciones, sus enfrentamientos siempre han sido bastante igualados. Especialmente en el Blanc i Verde, pabellón en el que todos los equipos que acuden tienen que sudar la gota gorda para sacar algo positivo.

Handbol Bordils, que el año pasado sufrió para poder alcanzar la permanencia en una División de Honor Plata en la que compite desde que subiera junto el MMT Seguros, ha recuperado esta temporada esa fortaleza como local que siempre le ha caracterizado. De hecho, a día de hoy, los cuatro puntos que figuran en su casillero los ha logrado con su público como testigo.

La vuelta de esa alta competitividad de los catalanes en casa no obedece a una mayor presencia de aficionados en las gradas. El Blanc i Verde siempre ha sido una cancha caliente, con seguidores animosos que empujan a su equipo a lo largo de los sesenta minutos. El retorno a ese alto nivel competitivo con el factor cancha a favor se debe, principalmente, a la vuelta de varias de las figuras que le han convertido en un clásico de la segunda categoría nacional. Hombres como Canyigeral, Ferrer o Masmiquel, cuya experiencia refuerza un grupo en el que continúan Combis, Maso o Márquez y en el que despuntan dos jugadores: El portero Jordi González y el lateral Arnau Palahi. Una plantilla bien armada que practica, como desde hace años, un competitivo y buen balonmano.

Para hacer frente a tan duro adversario, Leo Álvarez tiene claro que esta tarde el MMT Seguros no puede cometer errores. "En su pista compiten mejor y juegan de forma más alegre. La grada hace que nunca bajen los brazos, por lo que la clave para vencer no estará únicamente en practicar un balonmano de cierto nivel, también mantener la intensidad en el juego durante los sesenta minutos y no tener demasiados fallos", comentó el técnico, añadiendo: "Son un equipo que. si acumulamos errores durante cinco minutos, puede sacar a su rival del partido".

Con la intención de ser tan competitivo ante ARS Palma del Río pero acabar en el Blanc i Verde con mejor resultado, Álvarez contará con casi toda su plantilla. Únicamente Jortos y Petter, ambos aún recuperándose, son duda. Los dos viajarán hasta tierras catalanas pero, es probable, que juegue solo uno.

El MMT Seguros confía en poder ofrecer, una vez más, una gran versión en pista del Handbol Bordils y luchar hasta el final por sumar los dos puntos. Un botín que logró en otras ocasiones y que podría permitirle regresar a puestos de "play-off". Una meta que perseguirá donde sea, por muy difícil que parezca su empresa.