Alcañiz: "En defensa nos sentimos más cómodos"

El Zamora CF está atravesando un momento dulce. La victoria del pasado domingo ante la Arandina (1-0), que llegaba como líder y en una inmejorable racha de resultados, resultó un chute de moral para la plantilla rojiblanca y para todo el club. Ayer, Alcañiz reconocía este hecho, pero también dejaba claro que este triunfo debe tener una continuidad, y es que de lo contrario no serviría de nada. "Todo lo que estamos haciendo desde hace varias semanas es positivo, no solo ganar a la Arandina, que es importante, pero no serviría de nada si no conseguimos ganar al Numancia B", que será el rival de este sábado, a partir de las 17.30 horas y también en el Ruta de la Plata.

El defensa insistió en la importancia de ser un equipo y dejó claro que se ve la unión que existe en el vestuario, "el trabajo, el no dar un balón por perdido?" aunque también comentó que todavía queda margen de mejora. "Con balón no somos el Zamora que queremos, pero es más importante la actitud que está mostrando el equipo".

También se ha notado una evolución en la defensa, y Alcañiz indicó que se han desvelado como un equipo "más agresivo" que aprieta más arriba. "En defensa nos sentimos más cómodos porque robamos más cerca de su campo, hacemos más daño y nos cuesta menos", admitió el central.

Respecto a su próximo rival, Alcañiz destacó el hecho de que se trate de un filial, aunque para el defensa rojiblanco, y el resto del equipo, la clave será mostrar su propia identidad. "Si damos nuestra mejor versión y mantenemos la intensidad, el partido será de cara para nosotros", aseguró el jugador quien también se mostró muy contento tras estos primeros meses en el club del Duero. "A título personal estoy muy contento por venir a un proyecto grande y con ganas de demostrar que el club tiene que estar en otra categoría, que es donde lo queremos dejar". En cuanto a la comunión con la afición, Alcañiz destacó la importancia de haber ganado el pasado domingo y dar a los seguidores razones para unirse a ellos. "Esperemos que ahora siga así. El domingo hubo unión y eso es importante, nosotros necesitamos a la afición incluso en los malos momentos".