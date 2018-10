El Vino de Toro Caja Rural cumple en los autonómicos

El club Vino de Toro Caja Rural inició el pasado fin de semana la temporada inverna con el Campeonato Autonómico de Clubes Sub 12 y Sub 14 en las pistas del Complejo Deportivo Río Esgueva, compartiendo escenario con el II Trofeo Diputación de Valladolid de Atletismo en Pista. El C.D. Vino de Toro Caja Rural compitió con los cuatro equipos, si bien las numerosas bajas no le permitieron evitar la última posición de la clasificación, a pesar del gran esfuerzo de todos los niños. En la categoría sub 12 femenina, Medea Hernández Pérez, atleta todavía en categoría Benjamín sub 10, lograba el sexto puesto, tras saltar 3.35 m.; Amaia Domínguez Thorntor y Jimena Portela Villar, también en categoría Benjamín, lucharon unos competidos 1.000 y 500 metros lisos, acusando las notables diferencias que se producen estas categorías, parando el crono en 4:17.91, en la séptima posición en el caso de Amaia, y en 2:07.07 en octava posición en el caso de Jimena. Elena Hernández, que también es benjamín hasta el 1 de noviembre, sumaba dos puntos a la actuación de las chicas con un mejor intento de 5.20 en lanzamiento de peso. Tres puntos lograba Lucía Holguín Marcos en los 1.000 metros marcha, con un crono de 6:33.46 y 4 fueron los puntos que sumó Sara Aguado, ocupando la quinta posición en el salto de altura, empatada con la cuarta clasificada, en 1.24 metros, muy cerca de su mejor marca personal.

En la categoría sub 12 masculina, fueron sextos en los 60 metros lisos, el filial del Benavente Atletismo con una marca de 9´´92, Hugo Herrero en la altura, con 1.00 y Rodrigo Zarzuelo en pelota, con 18.07 muy cerca de los 18.92 del quinto clasificado, a pesar de militar aún en la categoría sub 10. También en categoría Benjamín sub 10 todavía Liam Casares Guerra, competía con atletas de hasta 2 años mayores, logrando un mejor intento de 5.20 en lanzamiento de peso, otorgando un punto al equipo Alevín sub 12. Séptima posición para Daniel Lorenzo en los 1.000 metros lisos, con 3.40.44. Beltrán Portillo fue quinto en longitud con unos buenos 3.74 centímetros a un solo centímetro de su mejor marcaa. En los 500 metros lisos, Aitor Gutiérrez Lobato, atleta del filial Castillo de la Mota, logró la victoria, con 1:30.95, superando con mucha autoridad a todos sus rivales.

Los atletas benjamines y prebenjamines que tomaron parte en el II Trofeo Diputación de Valladolid completaron una magnífica actuación, en la categoría Benjamín Iván Bueno Vázquez fue décimo tercero en los 50 metros lisos con 8´´80 y décimo en la longitud con 2.65 centímetros. En Prebenjamín, Daniel Torrecilla terminó quinto en el cómputo general de los 50 metros lisos, con 10´´15, mientras que Ángel Nodrid fue undécimo en la misma prueba con 11´´17 y Daniel de La Bandera finalizaba en décimo tercera posición con 11´´56. En salto de longitud Danie Torrecilla terminó séptimo, al saltar 2. 23, por los 1.86 de Ángel que le aupaban hasta la 12 posición y Daniel de la Bandera con un mejor intento de 1.52 se hacía con la posición décimo quinta. En féminas, Claudia Herrero Motrel se hacía con el tercer puesto en los 50 metros lisos, con 9´´42 quedándose a tan solo 19 centímetros de alzarse de nuevo con la medalla de bronce. También tomaron parte en ambas disciplinas Ariadna Hernández Pinilla que fue quinta en los 50 metros lisos, parando el crono en 9´´65, mientras que en longitud era séptima con un mejor salto de 1.98. Por último, Celia Lorenzo, con 10.65 fue 11ª en los 60 lisos y décima en el salto de longitud con 1.64 m.