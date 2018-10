Una floja primera parte lastra el Zamora Rugby Club

El Zamora Rugby Club cayó derrotado ante el UBU Aparejadores de Burgos, filial del equipo de División de Honor con el mismo nombre, en su segundo partido de Liga. Comenzaron mandando los Carneros sobre el campo, y fruto de ello, cuando tan solo se llevaban jugados dos minutos, el equipo local se ponía por delante tras conversión de un golpe de castigo a unos 40 m. de palos por parte de Juanillo. No podían empezar mejor las cosas para el conjunto zamorano. Pero a partir del minuto seis, el mando lo tomaron los burgaleses tras conseguir su primer ensayo (no transformado), dejando el marcador en 3-5 para Aparejadores.

El Aparejadores se fue creciendo y cuando dejaron de cometer errores se hicieron con el mando del partido mediada la primera parte en la que una pájara de los zamoranos hacía que el Burgos anotase hasta 4 ensayos entre el minuto 24 y el 35, fruto de la continua posesión del oval y de un dinámico y efectivo juego a la mano. En este último minuto, el resultado arrojaba un claro 29-3 para UBU. Tras la charla en el descanso por parte de Ángel, el entrenador local, los Carneros salieron en la segunda parte con algo más de mordiente y en el minuto 10 conseguían su primera y única marca tras jugada de Mario desde el medio de campo que fue sorteando cuantos rivales le salían al paso. Transformaría Juanillo dejando el marcador en un esperanzador 10-29 quedando prácticamente toda la segunda parte por jugar. Parece que las palabras de Ángel Marcos habían dado sus frutos y ahora sí el ZRC disponía de más balones en ataque y volvía a mandar en el partido.

Chocaron con la defensa

El Zamora Rugby Club intentaba desplegar más juego a la mano pero que no se convertía en puntos debido a la buena defensa del UBU que desbarataba cualquier intento de llegada a la zona de marca por parte de los zamoranos. El Burgos estuvo con dos jugadores menos por sendas amarillas en los diez últimos minutos del partido -aunque el Zamora Rugby Club también estuvo con un integrante menos tras lesión de Melgui al no disponer de más cambios- y el ZRC debió aprovechar esta oportunidad para conseguir más ensayos, pero no pudo ser, quedándose el resultado final en un 10-39 para UBU tras un ensayo transformado en las postrimerías del partido.