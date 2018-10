Doble victoria de los infantiles del Corazón de María

El encuentro comenzó con dominio de Carbajosa en el primer cuarto, 14-10. A partir de entonces se vivió un dominio de los zamoranos que tras un gran segundo parcial se fueron al descanso con una ligera ventaja, 22-29, que se incrementó en el tercero después de realizar una gran defensa, 28-43. En el último y definitivo tramo el Caja Rural se dejó llevar viendo que la victoria se la llevaba para su casa y estuvo un poco más igualado gracias a la lucha de los salmantinos que en ningún momento dieron el partido por perdido.

El equipo también disputó el partido adelantado de la séptima jornada donde se hizo con otro triunfo, ante Lecler (61-40). Los rivales no pudieron con el dominio en el juego interior del Zamora2015 que se hacía dueño de cada rebote aunque luego no estuvo acertado en las segundas opciones y eso hizo que la distancia en el marcador final no fuera más abultada.