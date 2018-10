50 recuerdos de cumpleaños

Cincuenta años de alegrías y decepciones, de momentos muy felices y amargos, de algunos ascensos y de casi tantos descensos. Rojiblancos como "El pupas", sufridores casi siempre. Años que se han quedado muy marcados en el corazón de aficionados, de jugadores e incluso de rivales que no han querido perder la oportunidad de felicitar por su cincuenta cumpleaños al club rojiblanco.



1. Loren Ramos. Entrenador del club, persona muy vinculada al Zamora y más tarde sufridor con sus dos hijos sobre el verde defendiendo los colores rojiblancos.



Felicidades al @ZCFoficial por los 50 años. He tenido el previlégio de poder vestir esta camiseta y de disfruta del fútbol, grandes recuerdos de la temporada 00/01. Que equipazo ?????? pic.twitter.com/7smhcHvMEZ — Armindo Ceccon (@armi0708) 23 de octubre de 2018

Memorias en el @ZCFoficial : ? Goles ? 6 victorias sobre la hora ??Playoff en las Gaunas ?? Mi desmayo ?? Union aficion/equipo ?? Los Herreros ?? Muchos amigos ?? Chuleton de Aliste ?? Linarejos y Vallecas ?? Frio ?? Mis niños del alevin ?? el 17 y muchisimo + ... #50ZamoraCF — ? Aaron Darias ? (@AaronDarias) 23 de octubre de 2018

El @ZCFoficial cumple 50 añitos y siento un orgullo inmenso al haber podido formar parte de su historia. Jamas olvidaré aquel año y siempre me quedará la espinita de no haber podido darle a esa afición, aquel ascenso que merecian. Felicidades ZCF !! #50ZamoraCF #siemprezamorano pic.twitter.com/aBs7mOs8WU — ? Aaron Darias ? (@AaronDarias) 23 de octubre de 2018

#50zamoracf muchisimas felicidades al club y a la ciudad que me dio tanto!! Conoci a mucha gente en esa tierra y durante 5 años me hicieron sentir como en casa!! Muchos momentos vividos y muchos recuerdos pero si tengo que subir una foto es con alguien que fue muy especial!! pic.twitter.com/cdtYiQCguV — Aiert (@Aiert9) 23 de octubre de 2018

Felicidades al @ZCFoficial por sus 50 años de historia. Afortunado de haber estado en dos etapas diferentes en este gran club. #50ZamoraCF pic.twitter.com/0ummV4cEeb — Daniel Cifuentes Alfaro (@C1fu5) 23 de octubre de 2018

Quiero felicitar al @ZCFoficial ,por su 50 aniversario del club, orgulloso de ser parte de su historia y agradecido por el cariño que siempre me dio su afición.Espero que pronto volváis donde merecéis estar!!!?????? pic.twitter.com/SP2CBcZjJW — Gerardo Berodia (@GerardoBerodia) 23 de octubre de 2018

@ZCFoficial entre jugador y entrenador calculo que unos 13 años con ese escudo. Me alegra mucho que sigas vivo y fuerte. Feliz 50 aniversario y te deseo muchos éxitos en todos los sentidos. — MARIO PRIETO PEREZ (@MPP1978) 23 de octubre de 2018

@ZCFoficial 50 años del club de mi tierra, muchísimas felicidades ??ojalá pronto el destino nos tenga reservada la oportunidad de verlo ascender ????que cerca estuvimos, que grandes momentos y emociones vividas que seguro regresarán ????????????#50zamoracf pic.twitter.com/qvFbjE3IMS — Tatiana (@tatyanavaz) 23 de octubre de 2018

El club que me dio la oportunidad de crecer como futbolista está de aniversario. Desearos un año lleno de éxitos y que volváis a donde merecéis. No se os olvida #50zamoracf pic.twitter.com/F7qE7Wdubc — Iker Alegre Sancho (@iker_as) 23 de octubre de 2018

De esos 50 tacos, tres los pasé a tu lado. Estabas "fastidiado" pero conseguimos mantenerte con vida en el plano deportivo. Aprendí un montón de cosas contigo que me ayudaron a crecer en lo personal y en lo profesional. ¡Muchas Felicidades! 123 ZA-MO-R-A #50ZamoraCF pic.twitter.com/mBpfLfX1Ax — Diego Santos (@Futb_Lab) 24 de octubre de 2018

#50ZamoraCF Ramiro Ledesma. Años 70. Campo sin hierba, camiseta sin escudo, pantalón azul..... Así jugábamos entonces, sin teles, sin vídeos, con apenas fotos, sin internet, sin poder compartir......

Como jugador zamorano de esa época siento orgullo por este cumple @ZCFoficial pic.twitter.com/0uiNJjxIiK — Teodoro PérezVicente (@teoperezvic) 23 de octubre de 2018

Feliz 50 años @Zamora_CF Orgulloso de haberte defendido. Lo mejor está por llegar ?? pic.twitter.com/VU2LAPGepq — Nava (@juandelanava) 23 de octubre de 2018

#50ZamoraCF Los recuerdos son una forma de aferrarte a las cosas que eres, las cosas que no quieres perder. Ver 7 canteranos en el once inicial y en 2B fue un Premio al trabajo de #cantera pic.twitter.com/PuwFtuNQJZ — Luis de Mena (@llume38) 23 de octubre de 2018

Debut y victoria en La Bañeza que nos permitía momentáneamente soñar con el playoff. Felicidades y gran abrazo a toda la familia zamorana!! Siempre en mi corazón!! pic.twitter.com/62mMDYT88v — Hernán Zazas Sánchez (@HernanZazas) 23 de octubre de 2018

Muchos años en el club de mi vida y los que nos quedan! Ojala tu 51 cumpleaños sea en la categoria que te mereces, gracias por todo familia! Vamos @ZCFoficial ?????? la primera y la ultima foto (de momento) #50ZamoraCF pic.twitter.com/0GXhOn7no1 — Carlos Ramos (@carlitosramos10) 23 de octubre de 2018

#50zamoracf Feliz 50 aniversario al @ZCFoficial , contento de poder formar parte de esto. Por muchos más!???? — Barriguitis (@davox9) 23 de octubre de 2018

Hasta hoy, dos de las mejores fotos que tengo sobre el terreno de juego son estas. Ganando a un lider que llevaba 26 partidos sin perder y celebrandolo con @ruloonieto y compañía. pic.twitter.com/UPZMkP3Lzv — Alex Caramelo (@AlexCaramelo11) 23 de octubre de 2018

¡50 años de historia(s), momentos y recuerdos inolvidables! Feliz aniversario zAMORa CF ? @zcfoficial https://t.co/ZRdCcLQUvX — jorge hernandez (@jorgesanzoles) 23 de octubre de 2018

Feliz 50 cumpleaños @ZCFoficial por muchos más y por que lo mejor de este Club está por llegar . Es un orgullo poder haber defendido los colores del equipo de mi ciudad , como jugador y ahora como aficionado . ???? #50ZamoraCF pic.twitter.com/mS4E7GmYWu — AR9 (@Revi9) 23 de octubre de 2018

El Campeonato de Liga de la Temporada 15/16 como Preparador Físico.

Además de mi primer gol (y último??) con el Zamora en el Ruta, un 03/09/16 contra Bembibre, una semana antes había debutado en Palencia.

Gracias @ZCFoficial ???????? pic.twitter.com/R4ovOoYgHB — Víctor R.G. (@Uverrege) 23 de octubre de 2018

#50zamoracf @ZCFoficial del Zamora hasta la médula , tuve la suerte de hasta hace poco vivir el ZamoraCF desde dentro durante muchos años. pic.twitter.com/gsJ2x1oSPy — Alejandro Colme (@alex_colme16) 24 de octubre de 2018

Debut soñado en 2B, en casa, nuestra afición. Muy buenos recuerdos con esa camiseta, felices 50, y los que quedan! @ZCFoficial pic.twitter.com/sZv91KEwwy — Dani Garcia ? (@Dgarciachino20) 23 de octubre de 2018

Felices 50 años al @ZCFoficial. Porque este año, el de vuestro 50 cumpleaños sea el del ascenso y regreso a Segunda B. Pronto saldréis de ese infierno de Tercera y poder vivir el próximo año un Zamora - @UnionistasCF. #aniversario #Zamora #Unionistas pic.twitter.com/lfisXVUd4d — José Luis Cotobal Rodriguez (@joseluisatletim) 24 de octubre de 2018

#50ZamoraCF Creímos que no llegabas a los 50 pero aquí estás.. aunque un poco cambiado... vamos a por otro medio siglo con el ascenso !!! @ZCFoficial pic.twitter.com/H2d17W4wd6 — Bellido Dolfos (@Dolfos00) 24 de octubre de 2018

Vallecas, Castalia, Nou Camp, el Zamora- Ponferradina en el que creamos la peña LPR (23-05-2001)... pero quizá me quedo con la primera vez que mi abuelo (qepd) me llevó a ver al equipo, en el Ramiro Ledesma: Un Zamora 3- Barcelona Aficionados 0, el 12-01-1986. #50ZamoraCF — Shion (@ShionZamora) 23 de octubre de 2018

19 de mayo de 2013. Última jornada de liga. Última jugada del partido. Golazo de Nacho Matador en Mieres que evitó el descenso a tercera del @ZCFoficial. #50ZamoraCF. pic.twitter.com/kG1JayuPAa — WRC gas (@wrcgas) 23 de octubre de 2018

20 años siendo socio.. Y lo que me has dado mi Zamora CF.. para quedarme solo con uno.. el gol de Curiel contra el Castellon.. el gol de Xaco al Barcelona.. pero yo me quedo con la eliminatoria contra el @Linares_Dptvo fue especial... y desde entonces.. club amigo. #50ZamoraCF — David Mayoral (@davmayoral) 23 de octubre de 2018

Felicidades @ZCFoficial, 25 años a tu lado, parece que fue ayer cuando quedaba con los amigos en la vaguada. Algún partido no hicimos mucho caso porque jugábamos con latas que tiraba la gente pero con los años hicimos cantera, que cumplas muchos más y que lo veamos todos juntos pic.twitter.com/TNlKPgtPpc — Tierra Vaccea (@AficionZam12) 23 de octubre de 2018

Muchas felicidades en este bonito día para vuestro club ?? — C.D. La Granja (@lagranjaoficial) 23 de octubre de 2018

Hoy hay un cumpleaños muy especial en nuestra capital.

El @ZCFoficial llega a su 5??0?? aniversario, y desde TODOS los que formamos la #FamiliaMorada queremos mandar nuestras más sinceras FELICITACIONES.



ENHORABUENA por llegar hasta aquí y a SEGUIR CRECIENDO. ???? pic.twitter.com/U4sVwGt8oA — U.D. San Lorenzo C.D (@udsanlorenzocd) 23 de octubre de 2018

2.Aunque hace más de una década que el asturiano dejó de demostrar su clase en el Ruta de la Plata, todavía sigue jugando pegado a la cal y acordándose de los años en Zamora.3.Vivió los últimos coletazos de La Vaguada y sufrió, como un zamorano más, la crisis rojiblanca de los últimos años al ser uno de los enlaces de AFE con las plantillas con impagos.4.El canario se partió la cara, literalmente, defendiendo los colores de un club con el que estuvo muy cerca de tocar el cielo en Vallecas.5.Muchos goles en sus botas y su cabeza y especialmente uno que hizo vibrar a toda la afición zamoranoa. Sevilla y su nombre van siempre unidos.6.Dos etapas distintas para el lateral en el equipo de la "Perla del Duero" aunque no pudo acabar celebrando un ascenso.7.Magia en sus botas y el recuerdo a una afición que siempre le acogió con los brazos abiertos.8.Jugador, técnico y parte de multitud de staffs del club.9.Ahora intentando ascender al CD Villaralbo, Prieto formó parte del verde y de los banquillos rojiblancos y, quizá, en un tiempo, pueda sentarse en el del Ruta de la Plata.10.El espigado delantero, pese a jugar sólo una campaña en Zamora, se ganó a la afición en las primeras semanas tras ver puerta sin fallo y por su compromiso con el equipo en un año complicado.11.La zamorana, pareja de Aitor Sanz, no olvida sus raíces como tampoco lo hace el que fuera capitán de los rojiblancos.12.Casas apostó por un joven extremo que creció en los años que defendió la elástica rojiblanca hasta convertirse en un ídolo de la afición.13.El preparador físico de los zamoranos vivió uno de los días más felices cuando Dani Mateos marcaba en el Helmántico y le daba la salvación a los suyos.14.Recuerdos del Ramiro Ledesma.15.El portero de los récords se acordaba de aquel día en Castalia en el que los rojiblancos estuvieron cerca de Segunda.16.El salmantino y su hermano Carlos fueron dos de los hombres que han jugado últimamente en el club.17.Otros familiares que han defendido los colores del Zamora en estos años ya que también jugó su primo Raly.18.Por sus manos pasaron cientos de pequeños canteranos que soñaban con llegar al primer plantel.19.El argentino, todo garra y pundonor, sigue a los rojiblancos desde el otro lado del charco.20.Central que se declara un seguidor más de los zamoranos.21.El central jugó el pasado año con los rojiblancos.22.Debutó con 16 años en el primer equipo y eso hizo que el Atlético de Madrid se fijara en él. Ha vuelto a casa para devolver al equipo a Segunda División "B".23.. El delantero zamorano firma su segunda estancia en el club y asegura goles para alcanzar el objetivo del play off.24.El lateral rojiblanco volvió a la disciplina rojiblanca después de unos años fuera de casa y tras ser partícipe de dos jugadas que valieron salvaciones para los rojiblancos.25.Delantero de la actual plantilla del equipo y miembro del conjunto que jugó el play off de ascenso a Segunda "B".26.El extremo recuerda, uno de sus goles con el Zamora, como uno de sus mejores recuerdos.27.El delantero de Sanzoles mostró su calidad a base de goles antológicos que han quedado en el recuerdo.28.Al delantero de Coreses no le acabaron de salir las cosas como le gustarían en su estancia en el primer equipo, algo que si ha podido demostrar fuera de la provincia.29.Actualmente en el CD Villaralbo, formó parte del cuerpo técnico de los rojiblancos y de la plantilla que jugó en Tercera División hace un par de años.30.Primero como aficionado viendo jugar a su padre, después como canterano y finalmente como jugador del primer equipo, Iñaki ha sido uno de los pistoleros del club.31.Ahora como miembro del cuerpo técnico de Unionistas, Curiel llegó a formar parte de la primera plantilla del club después de años en las categorías inferiores.32.Formado en las categorías inferiores del club ha formado parte de todos los conjuntos, llegando a jugar algún partido de preparación con el primer equipo y siendo el capitán del filial.33.Canterano rojiblanco.34.Jugador de la cantera del Zamora, miembro de una de las últimas generaciones de juveniles que llegaron a destacar con fuerza y hermano del actual jugador del club, Carlos Ramos.35.El zamorano llegó a debutar en el primer equipo de la mano de Aguirre.36.Aficionado de Unionistas que, igual que otros seguidores de los charros, quiso acordarse de sus vecinos.37.Aficionado al club rojiblanco que, igual que otros, ha compartido alguno de sus recuerdos.38.Presidente de La Polla Rojiblanca.39.40.41.42.Una de las peñas más longevas del club.43.. El ente regional quiso recordar alguno de los partidos que han jugado los combinados nacionales en el Ruta de la Plata.44.Club rival del Zamora.45.. Club zamorano.46.. Club zamorano.47.Club zamorano.48.. Club zamorano.49.. El periódico tampoco quiso perder la oportunidad de recordar algunas de las hojas más brillantes que ha dejado el club en estos años.50.. Uno de los corazones del club, junto a María y Jose, quiso felicitar al club de sus amores con algunos de los que ya no están entre nosotros.