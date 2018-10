El Grupo Vivir liquida toda la deuda del Zamora CF

El Grupo Vivir ha liquidado la deuda que tenía contraída el Zamora CF desde hacía ya muchos años. Ese fue, sin duda, uno de los grandes anuncios que Alfredo Ruiz y Víctor de Aldama (actuales máximos rojiblancos) hicieron durante la asamblea ordinaria que se celebró ayer en el Colegio Universitario y que contó tan solo con la presencia de 36 socios. Fue Alfredo Ruiz Plaza el encargado de explicar la situación económica actual y que arroja una situación positiva en las arcas de la entidad del Duero, un hito que prácticamente no se vivía desde el año 2010. Así, el responsable desglosó ante los asistentes cómo ha cambiado la situación desde el 30 de junio, momento en el que los números rojos en el club alcanzaban los 353.156 euros entre lo que se debía a proveedores y terceros (260.498 euros), entidades financieras (32.996) y al nuevo grupo gestor por los adelantos de pago que hizo a su llegada al club. De este modo, tres meses después de aquella situación que podría haber abocado en la desaparición de la entidad, el Zamora no tiene deudas de pago pendientes, aunque los responsables sí reconocieron que existen 30.000 euros pendientes de pago y "aunque no estamos cómodos con esta situación" están esperando que les justifiquen el origen de este importe. Todos los pagos, insistió Plaza, se realizaron sin quitas y tras ponerse en contacto con los diferentes acreedores a los que agradecieron su paciencia durante todos estos años. A este informe económico le siguió la aprobación del presupuesto de este año que alcanza los 745.000 euros para continuar exponiendo otros aspectos de la entidad del Duero a los que los nuevos responsables dan también prioridad, más allá de las finanzas.

De este modo, se refirieron al estado del proceso de conversión en Sociedad Anónima Deportiva que sigue avanzando según los pasos legales, y que esperan se de por concluido antes de que finalice el actual curso deportivo. Asimismo, volvieron a hacer hincapié en la importancia de la profesionalización del club y para ello pusieron de relieve la creación de una Fundación del Zamora CF que se pondrá en marcha a principios de 2019 con el objetivo prioritario de mejorar y desarrollar el fútbol escolar en toda la provincia. Del mismo modo esperan estrechar su colaboración los veteranos del club y habilitar espacios dentro de las propias instalaciones que, además, quieren mejorar con proyectos de reforma de vestuarios y gimnasio, unas obras para las que ya se han puesto en contacto con el Ayuntamiento que sigue siendo el actual propietario del Ruta de la Plata.

La cita asamblearia, que no llegó a la hora de duración en el Colegio Universitario, también sirvió para anunciar la marcha de Óscar Prieto como responsable de comunicación, un cargo que a partir de ahora ocupará la también periodista Canto Marbán. Por último, Víctor de Aldama también aprovechó la ocasión para hablar de la polémica suscitada al término del encuentro ante el Santa Marta (1-1) cuando prohibió hacer declaraciones al todavía entrenador, Fabio Nevado, y a los jugadores. De Aldama aseguró que su intención era que los dos trabajadores del club que acudieron a sala de prensa, María Ferrero y José Jorge, fueran los protagonistas para agradecerles todo el trabajo que realizan, y admitió que también quiso proteger a la plantilla y cuerpo técnico aunque "no fue una falta de respeto a los medios" a los que pidió disculpas.