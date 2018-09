Ana Carrasco, primera mujer campeona del mundo de motociclismo compitiendo

La piloto murciana Ana Carrasco Gabarrón se ha proclamado campeona del mundo de motociclismo, convirtiéndose en la primera mujer de la historia que lo logra. Después de ser decimotercera en la carrera final y de fallar sus rivales, la murciana ha hecho historia. No ha sido hasta después de concluir la carrera cuando ha conocido que era la ganadora del título.



No comenzó nada bien para los intereses de la murciana la carrera. Partiendo desde la novena parrilla de salida tras ser vigésimo quinta en los entrenamientos, debía remontar rápido o que por delante se dieran situaciones que le favorecieran. Y en la quinta vuelta, cuando la ceheginera era decimonovena y tenía los puntos a un solo segundo, la prueba dio un giro inesperado. Scott Deroue, que durante dos vueltas había sido el campeón virtual, sufrió una rotura en su motocicleta y se vio obligado a abandonar. Por tanto, el alicantino Mika Pérez se quedaba como el único rival de Carrasco. Pero el piloto de Altea se puso el mando de la prueba a cinco vueltas del final, mientras que la murciana seguía fuera de los puntos, un hecho que le daba el título al otro piloto español.



Ana Carrasco, en un momento de la carrera. Foto: EFE

Ana Carrasco celebra su victoria en Magny-Cours. Foto: EFE

Pero todo podía ocurrir porque hasta ocho pilotos luchaban en el grupo de cabeza, un hecho que beneficiaba claramente los intereses de Carrasco, que a cuatro vueltas del final seguía muy lejos de los puntos, rodando en un grupo complicado. Fue a tres vueltas del final cuando la murciana lanzó un ataque que le llevó a la decimoquinta plaza, entrando en los puntos, mientras que Mika Pérez se encontraba con un contratiempo que le hacía pasar de la primera a la cuarta plaza, un hecho que daba el título a la ceheginera.a solo dos vueltas del final, mientras que en cabeza era María Herrera la que se ponía al frente de la carrera.En la última vuelta llegó el ataque definitivo de Mika Pérez, pero fue superado por Dani Valle y le dio el título a Carrasco, quien fue entró en meta en la decimotercera plaza.Ana Carrasco ha tenido en las últimas carreras del campeonato que correr conTodo ello se debió a un cambio en la reglamentación desde la prueba de Donington Park. La organización decidió hacer la media del peso de todos los pilotos, saliendo sensiblemente perjudicada la murciana, que era la tercera que menos pesaba de la parrilla de salida. Por ello tuvo que añadir peso a su Kawasaki mientras que otros pilotos se vieron beneficiados al reducirse el mismo, encontrando problemas en el reparto que le han provocado tener que cambiar de pilotaje. Además, en los entrenamientos de Magny-Coursy también se rompió uno de los calentadores, lo que provocó que acabara en posiciones muy retrasadas y no estuviera con los mejores, una situación que tampoco pudo corregir en los entrenamientos libres de esta misma mañana, donde ocupó la vigésimo primera posición.La murciana, que nació el 10 de marzo de 1997, se inició en el motociclismo cuando su padre, mecánico de profesión y que tiene un concesionario en Cehegín, le regaló a su hermana mayor una minimoto. Pero fue la pequeña Ana quien sacó partido a esa pequeña motocicleta. Después de pasar por el Campeonato de España l legó en 2013 su estreno internacional, convirtiéndose en. En la última prueba de esa temporada, en Valencia, logró un brillante octavo puesto.En 2014 no continuó en el equipo Calvo Team y fichó por el equipo holandés RW Racing, donde tuvo como compañero al holandés Scott Deroue y pilotó una KTM. Pero esa temporada la acabó de forma prematura debido a que algunos patrocinadores personales no abonaron el dinero que necesitaba para seguir en la parrilla de salida.En 2015 estuvo en el RBA Racing junto apero su motocicleta no fue competitiva y estuvo siempre lejos de entrar en los puntos.En 2017 volvió al primer plano internacional para enrolarse en el Campeonato del Mundo de Supersport 300, donde se convirtió en el circuito portugués de Portimao en la primera mujer que ganaba una prueba de un torneo de la Federación Internacional.En 2018, con el equipo DS Junior Team Kawasaki que dirige el mallorquínlogró dos victorias, la primera de ellas en Italia y la segunda en Donington Park. A partir de esa cita, con los cambios en el reglamento y al tener que llevar 14 kilos más en su motocicleta, solo pudo ser undécima en la República Checa, décima en Rimini y novena en Portugal.