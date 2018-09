Tropezar no está permitido

El Zamora CF afronta esta tarde (18.30 horas en el Ruta de la Plata) un partido en el que le está prohibido fallar. El equipo rojiblanco debe cumplir con las expectativas que desde el propio club se han creado y para ello no solo se debe conseguir el triunfo ante el recién ascendido Santa Marta, sino que debe hacerse con una buena imagen ante su afición. El actual responsable de banquillo recordó a este respecto que no hay rivales fáciles en esta Liga y es que los salmantinos han puesto en apuros a rivales potentes e incluso se llevaron la victoria ante el Atlético Astorga.

Después de una positiva semana de entrenamientos, Fabio Nevado cree que una de las claves de la victoria estará en un buen equilibrio del juego y en una solidez defensiva para frenar el ataque rival. No obstante, lo que también quiso poner de relieve el técnico es que la situación que atraviesa el equipo (ahora mismo cuarto en la tabla) "no es preocupante como se quiere demostrar" y aunque recordó el exigente proyecto del club (algo que quedó patente con la destitución de Tornadijo tras una victoria) insistió en que el equipo acabará en la zona alta al final de la temporada y no comparte las críticas que, asegura, llegan desde el exterior. Este encuentro supone, además, el regreso a la convocatoria de Javi Rodríguez que después de cinco meses ya está preparado para volver a vestirse de corto. El delantero reconoce que han sido meses complicados en los que ha sufrido, sobre todo mentalmente, y ha sentido la impotencia de no poder ayudar al equipo. Ahora el zamorano esperará su oportunidad y reiteró que el equipo está entrenando muy bien. También está listo para jugar Dixon, que ya cuenta con toda la documentación necesaria, por lo que el vestuario ya tiene un lateral derecho puro. Quienes no estarán por lesión son Chete, Sergio García y Pipi.

Por otro lado, en cuanto a la actualidad extradeportiva, el club celebra mañana domingo su asamblea ordinaria de socios en el Colegio Universitario. Será a las 11.00 horas en segunda convocatoria (10.30 en primera) y el grueso del orden del día será el cierre de la pasada temporada y la aprobación del nuevo presupuesto.