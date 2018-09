El MMT Seguros revive la ilusión de la Copa del Rey

El MMT Seguros hace un paréntesis en la competición casera para afrontar la siempre ilusionante Copa del Rey. A pesar de la dolorosa derrota ante el BM Santoña de la pasada semana, el equipo está con ganas de competir y así lo demostrará esta tarde, aunque no será ante su público. "Estamos con ganas de competir, queremos corregir los errores que cometimos en Santoña y volver a hacerlo bien", comentó el entrenador de los Guerreros de Viriato, quien, además, recordó el último duelo ante los cántabros. "Sabíamos que era un rival diferente al que nos enfrentamos en pretemporada, con jugadores importantes. No supimos centrarnos en el partido; no nos encontramos a gusto, y ellos supieron dominar el marcador". Ahora todo eso queda a un lado y los zamoranos están centrados en una competición siempre atractiva a la que no renuncian y es que todo lo que sea sumar minutos, es positivo para ellos en su búsqueda de su mejor momento. "Queremos ganar, cuanto más ganemos, más vamos a jugar, que es lo que quiere el equipo. Jugar partidos nos viene bien para competir, mejorar, y por supuesto, ganar", insistió Leo Álvarez quien subrayó que "todo lo que sea competir es un regalo, nos gusta jugar los partidos de nivel".

En esta ocasión, en la eliminatoria de hoy se verán las caras a domicilio con el Zarautz, un plantel ·muy similar al nuestro. Muy rápido, con buenos pivotes, un ataque muy alegre. Tiene buen juego colectivo, y muchas individualidades".

La parte más negativa son las ausencias y es que no estarán disponibles Ramiro y Barrientos, mientras que Petter sigue lesionado y Adrián, que todaía no está al cien por cien, será duda hasta el último momento, aunque sí viajará con la expedición pistacho.