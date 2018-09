Quesos El Pastor afronta su octava campaña en la élite

El Quesos El Pastor celebró ayer el acto inaugural de la temporada que sirvió como apertura del que será en 2019, el 25 aniversario de la fundación del club. Jugadoras de la cantera, familiares, patrocinadores y directiva se reunieron en el Hotel NH para celebrar la octava temporada en la máxima categoría del basket español. Carlos Baz, presidente del Zamarat, anunció la intención de organizar un amplio programa de actividades para celebrar la bodas de Plata del club naranja, y también mostró su esperanza de que los resultados esta temporada sean mejores que en las anteriores.

Eduardo Peña, director del Hotel NH Palacio del Duero, dio la bienvenida a los asistentes al acto y destacó su satisfacción por ver a las jóvenes jugadoras de la cantera a las que animó a continuar trabajando para llegar algún día al primer equipo.

Por su parte, Marco Rodríguez, en representación de Quesos El Pastor dejó patente que "seguro que alguna de vosotras estará en la Selección dentro de unos años pero para eso tendréis que luchar por ello y con mucha dedicación". Además mostró su esperanza de que el primer equipo "siga estando donde está en la Liga DIA y a ver si este año podemos quedar en un puesto un poco más arriba. Eso será con mucho esfuerzo y nosotros seguiremos intentando estar aquí más años para que el club siga dándonos buenas satisfacciones".

Narciso Prieto, de Caja Rural RGA, habló en nombre del resto de patrocinadores y recordó la vinculación de la entidad con el club y "agradeció el esfuerzo que también realizan las pequeñas empresas. Nosotros somos por compromiso y casi por obligación patrocinadores, lo llevamos en el alma de la Caja. Me gustaría destacar que en Valladolid, hay un club en el que el público grita ¡Quesos! ¡Quesos! ¡Quesos!... y ese ejemplo me gustaría que fuera también un ejemplo para Zamora, personificado en Quesos El Pastor porque también lo que las empresas devolvemos a la sociedad, es bonito que la sociedad lo reconozca. Es un orgullo que este proyecto lleve el nombre de Quesos El Pastor por toda España. Nosotros creemos en este proyecto porque creemos en Zamora".

El subdelegado del Gobierno, Angel Blanco, destacó como un acierto el mezclar "la élite con la cantera, con este ambiente familiar. Es de agradecer el apoyo de las empresas zamoranas y desearle a las jóvenes que copiéis los valores de las mayores: el trabajo, la perseverancia, el esfuerzo, la deportividad que os van a servir además para vuestro desarrollo en la vida. Que este sueño que dura ocho años, que ya es una realidad, se prolongue otro año más".

Por su parte, el concejal de Deportes, Manuel Alonso, mostró su satisfacción por "la vida que tiene el club, representada por las más pequeñas" y tuvo su recuerdo a los familiares "que también colaboran en el día a día". "Creo que este año va a ser un gran año de éxitos para el club y para Zamora", añadió el edil.

También el diputado de Deportes, José Luis Bermúdez, felicitó a la directiva por los nuevos patrocinadores conseguidos, "es un signo de que la gente cree en este proyecto como algo que tiene futuro. Creo que este año más que nunca hay una ilusión creada y tenemos unas grandes esperanzas en que el equipo nos va a dar muchas alegrías. Creo que nos vamos a clasificar para la Copa de la Reina y lo vamos a dar todo. Pido a las jugadoras el esfuerzo que todos los años le ponen, que ilusionen a la afición para que cada sábado se llene el Pabellón".

El presidente del club, Carlos Baz, cerró el acto para recordar a Juan de Mena cuya ausencia le impidió terminar su intervención en este mismo acto el primer año tras su fallecimiento. El año pasado fue una temporada también complicada por ser la primera en la que Mena ya no intervendría "pero un directivo me convenció de que nos habíamos preocupado demasiado de las cosas que nos habían hecho daño o nos han molestado, y no le hemos dedicado el tiempo debido a las cosas que nos divierte y nos hacen felices, ocuparnos del crecimiento del Club y de que las cosas vayan mejor. Desde entonces, vemos las cosas de otra manera". "Apareció la figura de Javier Barrio que nos aportó mucha estabilidad en muchas cosas, y luego se ha sumado una larga serie de personas y hemos creado un grupo de trabajo que es espectacular. Estoy muy orgulloso de ellos. Muchas personas suman cosas al proyecto, padres que vienen a echarnos una mano. Y ahora estoy feliz y contento porque vemos que repartimos las tareas, que estamos funcionando. Cuando la estructura está asentada y estamos a gusto, las cosas van saliendo. La llegada de Fran nos ha aportado muchas cosas, tenemos un gran equipo que habrá que conjuntar y lucharemos por lo que haga falta. Lo vamos a intentar. Zamora va a estar una vez más en el mapa. El próximo año cumpliremos el 25 aniversario del club y estamos preparando ya un amplio programa de actos", anunció.