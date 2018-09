El Zamora, con muchas dudas tras el primer mes

El Zamora CF ha ofrecido un inicio sorprendente de esa temporada en la que parte con el objetivo de reilusionar a su afición. El equipo rojiblanco, pese a estar situado en la cuarta posición en la clasificación del Grupo VIII no termina de satisfacer las aspiraciones tanto de la afición como del propio club, como ha quedado reflejado en el sorprendente cese del entrenador Carlos Tornadijo pese a ha ber conseguido tres victorias en los cuatro partidos disputados.

El club tomó la decisión de sustituir a Tornadijo por el preparador físico, Fabio Nevado, quien se sentó en el banquillo en el último partido en el que el equipo no pudo pasar del empate ante un modesto enemigo que se plantea poco más que lograr la permanencia de la mano del ex del Villaralbo Diego Rojas. Fue un partido en el que el Zamora volvió a dejar patente las características que ha mostrado hasta el momento: inseguridad defensiva que le hace ofrecer muchas oportunidades a sus rivales, y dificultad para ver puerta, un defecto que agrava jornada tras jornada. Si el equipo iniciaba la competición oficial con un buen balance goleador tras marcarle dos goles al Júpiter Leones y al Avila, y tres a La Granja; en los dos últimos encuentros ha bajado este índice y los rojiblancos tan sólo han podido marcar contra el Astorga en el último minuto, y firmar un apurado empate a cero goles en Almazán, un rival que parece condenado a sufrir para evitar el descenso.

Pese a todo y al decepcionante empate en tierras sorianas, el Zamora CF se ha situado en plaza de play off y parece que las matemáticas ya funcionan para que el equipo comience a responder a la expectativas creadas. En todo caso, la sensación es de una cierta decepción como parece trascender por la decisión de cesar a Tornadijo, sustentada en unos motivos "exclusivamente deportivos".

Pero conviene teneren cuenta que las cosas no han ido bien para la plantilla rojiblanca que ha tenido que asumir dos bajas de enorme trascendencia: en primer lugar, la de Javi Rodríguez que todavía no ha podido debutar esta temporada, y en segundo, la de otro hombre llamado a ser imprescindible en el equipo como es Sergio García; a los que habría que sumar también al zamorano Saúl y al británico Dixón que ya dispone del transfer para poder jugar en España. Estas dos últimas ausencias han influido también decisivamente en el que parece ser el principal problema táctico del Zamora en este inicio de la temporada: la carencia de un lateral derecho específico que ha obligado a los técnicos a utilizar en este puesto a un centrocampista con escasa vocación defensiva como es Fer y a un defensa nato sin mucha capacidad para subir la banda como es Chete.

Estos parecen ser los grandes problemas que tendrá que solucionar el técnico que asuma el futuro del Zamora CF. Nadie cree que Nevado continúe durante muchas jornadas al frente del banquillo y lo lógico parece ser que el club incorpore a un técnico con experiencia para intentar que esta plantilla dé de si lo que se le presupone.

Hay datos para ser optimistas como los que aportan los rivales. Tanto Astorga como el recién descendido Segoviana no han demostrado ser superiores hasta el momento, y tan sólo Arandina y Avila se mantienen invictos hasta el momento, muy sólidos en cabeza de la clasificación. No se dejan entrever por el momento otros equipos que partan con capacidad para estorbar al Zamora CF en la escalada hasta los puestos de cabeza donde pretende terminar la Liga. Y esa escalada puede continuar este mismo sábado en el partido contra un Santa Marta de Tormes que, pese a ser novato también en la categoría, está mostrando buenos modales en este comienzo liguero en el que se estrenó con dos victorias y un empate, pero desde entonces ha acumulado dos derrotas consecutivas: una de ellas que parece lógica ante la potente Arandina a la que nadie cuestiona el papel de "enemigo a batir"para todos y frente al modesto Burgos Promesas, un claro rival en la lucha para no pasar apuros.

El equipo charro ha formado una plantilla muy joven en la que figuran dos frutos de la cantera zamorana, Ioritz y Yúberth, junto a jugadores salmantinos con clara proyección que no tardarán en dar el salto a los primeros clubes de la provincia, hoy en Segunda B.