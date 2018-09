Fabio Nevado estará al frente del equipo ante el Santa Marta

"Fabio Nevado estará al frente del banquillo en el partido ante el Santa Marta". Así de contundente se mostró ayer el director deportivo del Zamora CF, César Villafañe, quien insistió además que en el club rojiblanco no tienen ninguna intención de precipitarse a la hora de contratar a un nuevo entrenador. Así, el que hasta hace una semana era el preparador físico del primer equipo, y que fue designado para el cargo "de forma provisional" tras la destitución del Carlos Tornadijo, volverá a estar al frente de la plantilla este sábado a las 18.30 horas, momento en el que el equipo dispute la sexta jornada de Liga en el Ruta de la Plata. Villafañe sí reconoció, no obstante, que desde la secretaría técnica "se están mirando opciones" pero también dejó claro que no piensan correr. Lo cierto es que desde que se hizo público el cese del técnico burgalés en el club se han recibido multitud de informes y ofertas de posibles candidatos, y lo esperado es que sea después de este próximo choque, cuando se afronte un parón en la competición liguera, cuando se anuncie el nombre del nuevo técnico, aunque nadie en la entidad del Duero ha confirmado este extremo, ni se ponen fechas concretas.

De lo que sí ha hablado el director deportivo es del empate (0-0) ante el Almazán del domingo. César Villafañe sí admitió que el punto "sabe a poco porque quieres ganarlo todo" pero también puso de relieve que el equipo "mandó" durante los noventa minutos, aunque no estuvo acertado de cara a puerta. "El equipo no me disgustó y llevó el mando del partido en todo momento", comentó al tiempo que explicaba que "los jugadores protagonizaron muchas llegadas, pero luego no estuvimos acertados en el último pase", recordó el secretario técnico.

Ajenos a todos estos movimientos, la plantilla disfrutó ayer de su día de descanso y ya hoy volverán al trabajo para preparar el encuentro ante el Santa Marta, cita en la que deben mejorar su imagen ante la afición y en la que ansían volver a sumar de tres en tres.