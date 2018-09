"Me encantaría jugar en Primera con el Sporting en el Bernabéu"

Hace dos fines de semana Cristian Salvador (Zamora, 1994) vivió su debut en El Molinón con el primer equipo del Sporting y el sábado repitió titularidad en Pamplona. Solo lleva dos años en la ciudad, pero ya disfruta de su barrio, Nuevo Gijón, donde vive con su pareja, y de algunas escapadas que hace a Los Lagos de Covadonga cuando vienen sus amigos. Incluso ahora piensa en tener un perro para que le haga compañía para pasear por las tardes. Fan de Modric y Busquets, Cristian Salvador sueña con jugar en Primera con el Sporting.

- ¿Impresiona jugar en El Molinón?

-Antes de empezar el partido tenía en hormigueo del debut. Salí a calentar y tenía ganas de que empezase. Después me solté y estuve a gusto. Da gusto jugar en El Molinón, es una gran ayuda, nos da ese punto extra de aliento.

- Cuando llegó hace dos años a Gijón al filial, ¿confiaba en que llegaría este momento o lo veía muy difícil?

-Llegué para jugar en Tercera, pensando en que podía llegar este momento, nunca perdí la fe. El primer año debuté en Copa del Rey y siempre participé en los entrenamientos. Lo veía siempre cerca, pero tenía muchas ganas de que llegase.

- ¿Cómo se entera de su ascenso al primer equipo?

-Me llamó mi novia, que lo oyó por la radio en el trabajo. Soy algo despistado y no estoy pendiente de las redes sociales.

- ¿Qué le dijo Baraja?

-Que estuviese tranquilo y siguiese trabajando como en el filial, que iba a tener la oportunidad para aprovecharla.

- ¿Se marca jugar un número de partidos este año?

-No. Lo que quiero es trabajar y disfrutar de la experiencia. Cuando más partidos juegue mejor para mí. Pero solo pienso en darlo todo y aprovechar esta oportunidad.

- ¿Los minutos que están teniendo usted y Nacho Méndez sirven para reconoce el trabajo que hizo el filial el año pasado?

-Lo que hicimos el año pasado es muy complicado, porque prácticamente no tuvimos fichajes con respecto a Primera. La clave es que nos conocíamos muy bien, la continuidad de lo que hicimos estos dos años ha sido el premio de subir unos cuantos al primer equipo.

- Llegó desde fuera de Asturias a Mareo y ha debutado con el primer equipo, al que han llegado varios fichajes. ¿Tiene la percepción de que el Sporting es un club de cantera?

-Desde fuera se ve al Sporting como un club histórico y con una cantera de referencia. Este año se ha fichado a muchos, pero también subimos bastantes desde el filial. Trabajando y haciendo las cosas bien tendremos la oportunidad seguro.

- ¿Se encuentra más cómodo de pivote o justo por delante?

-Me encuentro cómodo en cualquier posición, pero es cierto que por delante tengo algo más de libertad y puedo llegar más al área que jugando de pivote. Lo que quiero es jugar y tener minutos, y me da igual la posición.

- ¿Es un medio de contención o de ataque?

-Me gusta llegar al área y estar cerca del gol. No soy de los que le queman el balón en los pies.

- En Riazor se acusó al equipo de ser demasiado defensivo, sin llegar a tirar a puerta, ¿sienten la obligación de tener que dar un paso más y arriesgar en Pamplona?

-Fuera de casa no es fácil jugar. Hay veces que no te salen las cosas como quieres, y en Riazor teníamos a un gran equipo como el Deportivo enfrente. Baraja nos dice que cada día está más contento. Vamos a Pamplona con muchas ganas y a mostrar lo que sabemos hacer. Cuando tengamos el balón intentaremos jugar, y cuando no trabajaremos para recuperarlo rápido.

- ¿Qué partido esperan?

-Vamos a tener un equipo fuerte, que querrá dominar, pero si estamos a nuestro nivel podemos pelear por los tres puntos allí perfectamente.

- Llevan 8 puntos de 15, pero da la sensación entre la afición rojiblanca que no es suficiente, que aún se les pide más. ¿Es muy exigente La Mareona?

-A la afición es normal que le guste ver a su equipo lo más arriba posible, pero creo que estamos trabajando muy bien. Es pronto para tener nervios. Hay que tener paciencia , pronto van a llegar seguro los resultados.

- ¿Están tan quemados con los árbitros como manifestaron el pasado domingo?

-A mí me pareció fuera de juego, y se ve luego que es. La gente que vio el partido puede pararse a valorarlo, pero nosotros lo que tenemos que hacer es dedicarnos a jugar, porque pensar en eso lo único que sirve es para descentrarnos o estar despistados.

- ¿Qué fichaje es el que más le ha sorprendido?

-Robin Lod se nota que tiene mucha calidad, un gran golpeo de balón y puede ser determinante durante la temporada.

- ¿Qué referentes tiene?

-Me gustan mucho Busquets y Modric. Me fijo mucho en ellos, de Busquets su colocación y la facilidad que tiene para salir de una situación complicada, y de Modric su técnica.

- En Zamora tira más el Madrid, el Barça o el Atlético.

-El Madrid (risas). Me encantaría jugar con el Sporting en Primera en el Santiago Bernabéu. Pero mi primer sueño sería ascender aquí a Primera.

- ¿Cómo va con el inglés?

-Quiero empezar con clases y ponerme al día, porque hay veces que cuando estoy con los compañeros me pierdo alguna cosa. Quiero ponerme las pilas.

- ¿Sigue con los estudios?

-Los dejé a un lado y ahora voy a retomarlos, me voy a poner a sacar el bachillerato. Siempre me ha llamado la atención estudiar Ciencias Ambientales. Aunque después igual cambio de opinión y acabo de policía.

- ¿Lo suyo por el fútbol es una vocación temprana?

-Siempre me gustó y jugué desde niño en Zamora, pero estuve tres o cuatro años compaginándolo con el tenis, pero es un deporte que exige mucha técnica.

- ¿Federer o Nadal?

-Me gusta de Federer su elegancia y de Rafa Nadal su coraje.

- ¿Qué le gusta de Gijón?

-Lo primero que estoy muy cerca de Zamora, y que pueden venir mi familia y amigos. De la ciudad me encanta el mar y la comida, en especial los cachopos y la carne, que aquí tiene mucha calidad. Me gusta pasear junto a la playa y llevar a mis amigos a Los Lagos de Covadonga.

- ¿Aficiones?

-Cuando tengo tiempo siempre dedico tiempo a jugar al tenis, en especial en verano. Y perderme y pasear por la naturaleza.