El MMT Seguros, a por la primera a domicilio

Segundo compromiso de Liga regular para el MMT Seguros y el primero a domicilio. Tras el triunfo del pasado sábado ante un recién ascendido como es Sant Marti (31-25) en el Ángel Nieto, los Guerreros de Viriato visitan esta tarde a otro recién llegado a Plata como es el BM Santoña con quien midieron fuerzas en pretemporada y frente al que lograron el triunfo. Sin embargo, el entrenador pistacho avisa de que no será el mismo rival puesto que se ha reforzado con un pivote y un primera línea mientras que "nosotros somos los mismos". A pesar de este hecho, Leo Álvarez sí reconoce que el triunfo ante su público ha dado a la plantilla un plus de confianza que le faltaba, sobre todo para "saber de lo que somos capaces", indicó el técnico quien, no obstante, puso de relieve que todavía queda mucho por hacer y progresar.

Hoy ante los cántabros, los zamoranos deberán hacer valer la regularidad en su juego y hacer un partido intenso durante los sesenta minutos y es que son conscientes de que va a ser un compromiso durísimo en una pista complicada que mete mucha presión a los rivales. Así, la plantilla está preparada para una cita complicada en la que no piensa relajarse puesto que cualquier pérdida de atención puede ser utilizada en su contra. De este modo, con la ausencia de Petter, todavía en periodo de recuperación, y con Adrián aún sin estar al cien por cien pero que podrá echarles una mano si es necesario, el Balonmano Zamora tratará de frenar a un plantel que viene de perder contra Bordils (35-25) pero que tendrá el factor cancha a favor y que estarán muy motivados.

Por lo que se refiere al momento de los Guerreros de Viriato, más allá de la mejora de moral, Leo Álvarez sí admitió que, a pesar de la progresión experimentada, no están todavía al nivel deseado aunque las dos últimas sesiones de trabajo se centraron un poco más en aspectos defensivos y ofensivos de cara a esta segunda jornada.

Con todo, y a pesar de que todavía les queda margen de mejora por delante, el MMT Seguros acude dispuesto a seguir sumando puntos en su casillero y luchar hasta el final por su segundo triunfo en Liga regular antes de que la próxima semana les toque la siempre atractiva Copa del Rey ante Zarautz.