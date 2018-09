Guille: "Podemos aspirar al máximo pero hay que lucharlo"

La victoria del pasado sábado, en lo que fue el regreso a la competición, ha dado alas a un MMT Seguros que afronta la segunda jornada en División de Plata con mucha más moral. Así lo aseguró ayer Guille, integrante de la primera plantilla, quien destacó que el equipo pistacho está reforzado anímicamente, aunque es consciente de que no pueden relajar ante un recién ascendido como es el BM Santoña, plantel ante el que se impusieron en amistoso este verano. No obstante, Guille es claro y asegura que el equipo que tendrán enfrente mañana sábado será distinto al de aquel choque y es que los cántabros se han reforzado desde entonces con un nuevo pivote y un primera línea, y también tendrán enfrente a su portero titular que ante el MMT fue expulsado en el segundo 20 por lo que no pudieron verle en acción. "Ellos se han reforzado y nosotros estamos con las mismas lesiones", añadió el jugador quien, por otro lado, sí reconoció que esta semana ha sido mucho más positiva al haber sumado los dos primeros puntos en el casillero.

A título personal Guille afronta esta nueva temporada con "ganas e ilusión" y recuperado al cien por cien de la lesión que sufrió el pasado curso y que le impidió disfrutar de la Asobal. Además, el Guerrero de Viriato asegura que con el equipo que tienen pueden "aspirar a lo máximo pero habrá que lucharlo", un lema que tienen todos claro en el vestuario del Balonmano Zamora.

Junto a Guille estuvo el entrenador, Leo Álvarez, quien recordó que para este segundo encuentro de Liga continúan con la baja de Petter, mientras que Adrián está más avanzado en su recuperación aunque todavía no al cien por cien.