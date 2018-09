El Zamora CF coloca a Fabio Nevado al frente del banquillo

Tras la inesperada destitución de Carlos Tornadijo como entrenador del Zamora CF, el club ha decidido que sea Fabio Nevado quien se sitúe al frente del banquillo del primer equipo, al menos de momento. El que fuera preparador físico durante los últimos meses cuenta con la titulación necesaria para dirigir a un Tercera División y será quien se encargue de los próximos entrenamientos y quien dirija a la plantilla este domingo ante el Almazán.

Se trata de una de las pocas informaciones que han trascendido desde la entidad del Duero, en la que prevalece un total hermetismo respecto a los planes que tienen por delante, aunque sí insistieron en que "en estos momentos Fabio es nuestro entrenador y será él quien esté en el partido del domingo", aunque no aclararon más allá. No obstante, sí es una realidad que los rumores y nombres de posibles sustitutos del míster burgalés no cesan y algunos de ellos conocidos como Astu, Carlos Terrazas o María Hernández, entre muchos otros, mientras que en la planta noble del Ruta de la Plata guardan silencio y se limitan a insistir en su confianza hacia el ya expreparador físico, ahora entrenador de la primera plantilla.

Nevado, que llegó al Zamora CF el pasado mes de julio procedente del Atlético Astorga, donde fue segundo entrenador, y que cuenta con experiencia en el Rayo Vallecano B femenino, dirigió ayer al equipo en el anexo del Ruta de la Plata y lo hizo acompañado del entrenador de porteros, José Ignacio González, y del nuevo segundo entrenador, Roberto Cantarero, que se suma así al cuerpo técnico. Sin querer hacer declaraciones el nuevo equipo de responsables dirigió una sesión complicada por los últimos acontecimientos alrededor del equipo, aunque la plantilla trata de mantenerse ajena a todo lo extradeportivo para centrarse en la preparación de su compromiso en tierras sorianas. En el anexo del estadio zamorano no estuvieron todos los jugadores y es que, además de Juanan y Coque, convocados con la Selección UEFA de Castilla y León, no se entrenaron con el resto Chete y Pipi, ambos lesionados, mientras que Sergio García trabajó en solitario aunque tampoco estará disponible este próximo domingo.

En cuanto a Carlos Tornadijo sí trascendió que recibió la noticia de su destitución el pasado lunes en una llamada de teléfono, después de una reunión de los responsables del club en la que se tomó la decisión del cese por el rendimiento del equipo, más allá del resultado. De hecho, hicieron hincapié en que no fue fruto de un calentón, sino algo decidido con la cabeza fría. Tampoco el míster burgalés quiso entrar en polémicas y se limitó ayer a guardar silencio y tan solo agradeció el apoyo mostrado sin obviar, su sorpresa por lo sucedido.