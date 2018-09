"Tenemos muchas ganas de empezar ya la competición"

Como cada inicio de liga en las últimas temporadas, el técnico del MMT Seguros y su capitán atendieron ayer a los medios de comunicación para analizar el primer partido oficial de la campaña para el conjunto pistacho. Un encuentro que, según indicó ayer Jortos, el cuadro de Viriato encara "sin tensión" pese al hecho de haber firmado "una mala pretemporada" y "con muchas ganas" tras más de un mes de trabajo en los entrenamientos.

"Esta es una temporada que se presenta con muchas incógnitas para nosotros", reconocía el lateral ayer, consciente de que "ha habido muchos cambios durante el verano y no sabemos bien cómo funcionará el equipo", aunque el vallisoletano no duda que el MMT Seguros "tiene que luchar por estar arriba" y hacerlo desde el primer partido, el que se disputará mañana a partir de las 19.00 horas en el Ángel Nieto.

Jortos, que ante tanta duda señaló que la mejor forma de encarar el campeonato es ir "partido a partido", afirmó que no le gusta "ni un pelo" el primer tramo de competición que el calendario ha deparado al MMT Seguros este año. "No me gusta porque jugaremos contra recién ascendidos y son equipos que no conoces y, por ello, el factor sorpresa les beneficia", razonó el capitán, señalando que de no ganar "podría ocasionar un mar de dudas del que luego resulta difícil salir". "Puede ocurrirnos lo mismo que le pasó a Aranda el año pasado. Empiezas mal, pierdes varios encuentros en los que partías como favorito y, poco a poco, la situación se va agravando hasta que llegan las Navidades y te das cuenta que debes luchar por salvar la categoría", explicó el "10" pistacho que no pudo evitar incidir en que "pese a todo, a día de hoy, el objetivo es pelear por estar en la zona alta de la clasificación".

De todas las preocupaciones que pueden surgir a la hora de afrontar una nueva etapa, la que menos inquieta a Jortos es la que nace de los resultados obtenidos en pretemporada. "En los últimos años nos hemos caracterizado, trágicamente, por no ganar un partido en pretemporada", reconoce el capitán del MMT Seguros que, sin embargo, está seguro de que el equipo competirá mañana a buen nivel. "Todos los años ganamos algún amistoso pero, normalmente, los resultados no son nada buenos.

Sin ir más lejos el año pasado perdimos de bastante contra rivales de la categoría en la que estamos ahora. Aun así, el primer partido se compitió a buen nivel frente a Teucro pese a tener nuestros fallos en pista", comenta, apuntillando: "En ese sentido estoy tranquilo. Lo único que me preocupa es sumar puntos y empezar ganando en casa". En cuanto a la posible tensión y nervios del estreno, el vallisoletano afirma estar "tranquilo". "No, no hay tensión ni nervios. Lo que hay son ganas por empezar de verdad", indica, razonando que "en pretemporada, con tantos cambios, la intensidad no es la misma. Ahora ya hay que ir con todo. Se juega de verdad, algo que nos gusta mucho".

Sobre el rival que espera mañana al MMT Seguros, Jortos confesó a la prensa que el equipo ha estado estudiando al Sant Martí Adrianenc pero que "los datos no son fiables". "Hemos visto partidos del año pasado y pretemporada, actuaciones lejos de competición. Si nos juzgasen a nosotros por nuestra pretemporada, los rivales también se equivocarían", apuntó, detallando que se trata de "un equipo con el estilo de juego catalán pero con una defensa más cerrada de lo habitual" y será un adversario "con un estilo parecido" al de los de Viriato.

Por ultimo, Jortos explicó a los medios que tiene "buenas sensaciones" de cara a la respuesta mañana del aficionado. "Todos los años estamos a estas alturas con las dudas sobre el número de socios pero, al final, la gente que viene al pabellón se mantiene. Espero que siga así porque este año, si tienen paciencia, disfrutarán de un equipo con zamoranos y jóvenes luchando duro", sentenció.