"Tenemos que convivir con la presión de ganar en casa"

Jon Villanueva se ha ganado la titularidad en la portería del Zamora CF cuando solo han transcurrido tres jornadas de Liga. El portero vasco cree que "cuando ganas, la semana se vive de forma diferente, con más alegría, con más satisfacción, y después de la derrota con el Avila el domingo anterior, esta semana ha sido diferente".

El guardameta está convencido de que la abultada victoria por 0-3 fue "merecida porque el equipo fue a por el partido de principio a fin, fue superior a La Granja y, aunque hubo algunas acciones en las que no estuvimos muy bien y les dimos un poco de vida, en el cómputo general, el Zamora fue superior a La Granja y la victoria fue merecida".

Y ahora el equipo rojiblanco ya solo piensa en el Astorga del próximo domingo: "La derrota con el Avila nos dejó tocados porque no la esperábamos ninguno, fue un palo duro y el equipo tenía muchas ganas de reivindicarse, de decir: "Aquí estamos nosotros. Sabemos hacer las cosas bien" y creemos que lo del día del Avila fue un accidente que nos va a servir para mejorar cosas. Teniamos que mirar hacia adelante porque el fútbol, cada semana te da una opción más de reivindicarte, y así lo hicimos".

El Zamora supo mejorar ante La Granja: "Esas cosas en las que no estuvimos acertados contra el Avila o esos errores que cometimos, el equipo las afrontó de otra manera y fuimos capaces durante casi todo el partido de estar cómodos y de hacer las cosas como realmente queríamos", añadió el portero del Zamora CF.

Por otra parte, explicó en rueda de prensa respecto al partido contra el Astorga del domingo que "en este grupo, cualquier equipo te puede ganar. Es cierto que el Astorga le metió una cantidad importante de goles al Almazán (6-1) pero si hacemos las cosas bien, como sabemos y volvemos a la dinámica de la pretemporada, si nos centramos en lo nuestro, tenemos muchas opciones de sacar el partido adelante independientemente de que el Astorga es un rival fuerte que va a estar en la pelea de los puestos de arriba".

No teme el guardameta la presión que puede generar el tener que ganar el primer partido en casa: "Esa presión nos tiene, incluso, que beneficiar. Tenemos que saber que tenemos que ser nosotros los que enganchemos a la gente y para ello hay que salir desde el minuto 1 a ganar el partido para que la afición se ponga de nuestro lado, que vea un Zamora ganador. Tenemos que saber convivir con esa presión pues la vamos a tener durante todo el año y si queremos estar arriba y lograr el objetivo, tenemos que saber llevar esa presión".

A titulo personal, Villanueva asegura que se encuentra "contento en el Zamora", "he tenido un par de semanas por unas molestias musculares, pero a partir de ahí, me encuentro bien, a gusto, creo que hay un buen grupo y agradecido al míster por la confianza. Me he adaptado bien a Zamora, es una ciudad cómoda, pequeña, que me gusta, y más para mi que vengo de un pueblo pequeño también (Valmaseda)".

Por lo que respecta a la actualidad de la plantilla, el entrenador Carlos Tornadijo señaló ayer que por el momento no hay novedades respecto a los lesionados Javi Rodríguez y Saúl, aunque hoy mismo acudirán a la consulta del médico Agapito Sánchez que podría darles ya el alta.