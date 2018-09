La ACB llega por fin a Zamora

Manuel López-Sueiras

El CB Zamora ha aprovechado la celebración del cuadragésimo aniversario del Torneo Diputación Provincial para organizar el primer partido entre dos equipos de la máxima categoría del basket español que se celebrará en la ciudad de Zamora. Será el próximo jueves día 20 entre el San Pablo Burgos y el Gipuzkoa Basket Delteco CGB en el Pabellón Angel Nieto. Con este acontecimiento deportivo, el club zamorano pretende dar el pistoletazo de salida a una temporada en la que tiene puestas muchas ilusiones en acercarse a los buenos aficionados al basket. Gerardo Hernández de Luz ha sido el "alma mater" del torneo que ya organizó por primera vez un año después de la fundación del club: "El cuarenta aniversario es una fecha importante, lo planteamos en la Diputación y la idea fue muy bien acogida porque no ha habido nunca un partido de ACB en Zamora capital y además es un buen momento para intentar relanzar a nuestro equipo. Estamos encantados y muy agradecidos por ello".

No fue sencillo encontrar dos equipos de la Liga Endesa dispuestos a jugar en Zamora "porque las pretemporadas estaban prácticamente hechas pese a que los clubes también buscan ciudades para jugar amistosos pero llegamos un poco tarde. De todas formas, Saulo Hernández tiene mucha relación con Burgos porque conoce al técnico del San Pablo y porque jugó allí en LEB Plata. Habló con ellos y conseguimos su compromiso. Luego hubo que buscar un rival: Breogán no pudo a última hora, Estudiantes no tenía ya fechas y al final Gipuzkoa fue el que salió".

Será un partido de pretemporada pero con carácter oficial, árbitros incluídos, y previamente se ha programado el encuentro que enfrentará al Aquimisa Queso Zamorano con el Carrefour Avila, correspondiente a la Copa LEB Castilla y León: "Haremos de teloneros y esperamos que la afición responda y pueda haber una gran entrada en el Pabellón Angel Nieto", añade De Luz que espera que, para entonces, la plantilla del CB Zamora esté prácticamente cerrada. "Jugaremos este encuentro contra Avila, viajaremos luego a Salamanca y Salamanca visitará a Avila. Es una Copa corta aunque también jugaremos algún amistoso más. Vamos a ver qué pasa, a ver si a la tercera va la vencida y hacemos por fin una temporada tranquila", explica el veterano gestor deportivo.

El objetivo último del Torneo Diputación Provincial es el de que "a la gente le entre el gusanillo acudiendo al partido de Liga Endesa y viendo el nuestro también. Que comprueben que estos chicos juegan mucho mejor que cuando estaban en Liga EBA. Yo espero que la gente responda".

En este sentido, el CB Zamora trabaja ya en la campaña de socios que puede consultarse en las redes sociales: "Hemos mantenido los precios de los abonos del año pasado pese a que habrá dos partidos más, diecisiete en casa. Esperamos que la gente responda porque lo necesitamos y es una parte en la que estamos muy flojos. Yo creo que un club de este nivel tiene que tener una mayor masa de seguidores porque si no, la financiación es muy completa".

Gerardo Hernández confía en que el apoyo de las instituciones se mantenga: "Hay que agradecer fundamentalmente a la Diputación que se vuelca con nosotros, y está haciendo unas aportaciones que, sin ellas, no podríamos mantenernos. Nos hemos adaptado a las exigencias que nos plantea el Ayuntamiento en cuanto a la cantera, a los chavales en formación, y nos acercamos ya a unas subvenciones algo mayores que años atrás". El objetivo de la campaña de socios es alcanzar los 300: "Nos daría alas pero creo que iremos poco a poco. Llevamos dos años en LEB Plata y esperamos