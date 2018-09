No más tropiezos

El Zamora CF tiene que comenzar a sumar ya tras el tropiezo de la segunda jornada de Liga sufrido ante el Avila (2-3) el pasado domingo, una derrota inesperada que deberá motivarle para sacarse la espina esta tarde en La Granja de San Ildefonso, contra el equipo de la localidas segoviana.

El equipo rojiblanco viaja a la localidad segoviana con el objetivo de olvidar con tres puntos la derrota ante el Ávila y jugará el partido a las 18.00 horas en el Estadio Municipal de El Hospital.

Carlos Tornadijo sigue sin poder contar con Javi Rodríguez pero no tardará mucho el zamorano en poder entrar en las convocatorias tras recuperarse de su larga lesión. Por otra parte, Saúl todavía no tiene el alta médica, y Dixon no cuenta con el transfer para debutar mientras Sergio García se encuentra en proceso de recuperación de la rotura muscular de la parte posterior del muslo derecho que se produjo el pasado domingo ante el Ávila.

El resto de futbolistas se encuentran a disposición del técnico y serán los 17 restantes los que entren en convocatoria que integran: Jon Villanueva, Iago, Alcañiz, Chete, Asiel, Raúl Álvarez, Coque, Yon, Carlos Ramos, Garban, Pipi, Juanan, Fer, Dani Hernández, Javi Bueno, David Álvarez y Murci.

Carlos Tornadijo ha hecho especial mención durante esta semana en mejorar el rendimiento defensivo que había sido una clara característica de su equipo durante la pretemporada pero contra el Avila dejó bastante que desear. "Debemos corregir aspectos como la intensidad defensiva y ser dominantes partiendo de la base que en la faceta ofensiva hicimos un buen trabajo ante el Real Ávila", señaló Tornadijo quien también destacó en la rueda de prensa previa al partido "las muchas ocasiones de gol que tuvimos, incluyendo corners y jugadas a balón parado además del espíritu competitivo que mostró el equipo a pesar de la derrota".

La Granja, un equipo que sabe bien lo que es jugar en Tercera División, ha ascendido esta temporada desde Regional de Aficionados e inició la temporada cediendo un 0-1 en casa ante otro recién ascendido, el Santa Marta, mientras que saldó su primer desplazamiento empatando a un gol ante el Burgos Promesas.

Por otra parte, el club rojiblanco ha informado que ha quedado suspendido el partido de la Liga Juvenil Nacional que tenía que haberse disputado esta jornada ante el Isoba que ha pedido su aplazamiento.