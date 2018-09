El de ayer no fue el debut soñado en el Ruta de la Plata y es que el Zamora CF se llevó un revolcón inesperado en su primer partido del curso en casa, pero lo cierto es que el equipo demostró maneras, garra y lucha hasta el final, y es que hasta el último segundo pugnó por un empate que tuvo muy cerca. Al final, 2-3 ante el Real Ávila, rival que supo aprovechar bien sus cartas y aguantar en los momentos en los que los rojiblancos presionaron y se volcaron en busca de un premio que nunca llegó. El partido, tal y como auguró Tornadijo, tuvo un comienzo igualado en el que ambas escuadras iniciaron un pulso que terminó siendo para el Zamora que fue quien gozó de las primeras aproximaciones, tomando la batuta ante su público, pero todo cambio de repente. En una de las pocas llegadas del Ávila a área pequeña en los primeros compases, en una jugada desafortunada al querer despejar un centro rival, Chete marcaba en propia puerta. Poco duraron los lamentos y es que en la siguiente jugada, tras un gran balón de Dani Hernández, Murci ponía las tablas y todo volvía a empezar cuando no habían transcurrido los primeros diez minutos.

El encuentro subía de nivel a pasos agigantados y ambos equipos ponían rapidez sobre el césped tratando de sorprender, como intentó en un primer momento Sergio García, que mandó el balón por encima del larguero, y la réplica la tuvo Sergio Ramos en la meta de Jon Villanueva. El choque se estaba volviendo loco y parecía que cualquier cosa podía pasar, pero de nuevo salió cruz cuando tras varios rechaces Juli volvía a poner a los abulenses por delante. Tres goles en 17 minutos daban cuenta de la intensidad que se estaba viviendo pero el Zamora CF tenía la obligación de pausar y poner calma y cabeza en el encuentro. Tiempo para ello había.

Pasaban los minutos y juego seguía trabado, algo que no beneficiaba a los rojiblancos que, aún dominando, no conseguían terminar de desatascar el juego. Se cumplía la media hora y se dio un pequeño descanso para que los jugadores se refrescaran, lo que permitió a los entrenadores dar pequeñas indicaciones para afrontar la recta final del primer acto. Los locales apretaron, presionaron y subieron metros hasta ahogar a los visitantes, a los que les iba faltando gasolina, pero el gol no llegaba. Sergio García, hasta el momento el más activo del Zamora, llevaba el peso en ataque con constantes subidas por banda aunque la mejor opción fue para David Álvarez que sacó el portero en última instancia. Cuando parecía que el tanto del Zamora iba a llegar en cualquier momento, llegó otra inexplicable jugada con un cabezazo de Juli que Jon Villanueva pareció atrapar pero que se le escapó para convertirse en el 1-3 cuando se llegaba al descanso. No estaba siendo, ni de lejos, el debut soñado en el Ruta pero aún quedaba tiempo para enmendarlo.

Con el primero de los cambios, dando entrada a Asiel por Fer, arrancó un segundo tiempo en el que el Zamora necesitaba tres goles para llevarse el máximo botín, y mantenerse sólidos atrás sin ningún tipo de concesión. El equipo mejoró en sus prestaciones, lo intentaba una y otra vez, pero ni los cambios (Ramos por Pipi y Sergio García por Garban) estaban dando sus frutos puesto que se seguía fallando en los últimos metros. Al final, a fuerza de llegadas, Murci terminó por superar la maraña defensiva abulense para acortar distancias y dar esperanzas al equipo que recuperó la confianza en que la victoria era posible. Con un dominio total en el campo, los locales buscaban de todas las formas posibles ese tercer gol, en jugada, a balón parado?, y lo estaban mereciendo pero el reloj corría en contra. Al final, no pudo ser a pesar de tener acorralado a un Ávila que se mostró seguro atrás e incluso pudo incrementar su ventaja en una escapada de Peli que estrelló el balón en el exterior de la red con el tiempo ya terminado.