El Zamora se estrella contra un gran Avila en su debut en casa (2-3)

El Zamora CF saldó con una decepción su primer partido en casa frente a un gran rival que sentenció en la primera mitad y que supo frenarle tras el descanso. El equipo de Tornadijo ofreció una buena imagen pese a todo, aunque su rendimiento defensivo dejó que desear en algunos aspectos que habrá que mejorar en el futuro.

La primera llegada fue del conjunto visitante. Juli que disparó flojo y atrapó Jon. Fue el aviso del gol Del Real Ávila que llegaba en una internada por la izquierda de Javi Mesa y su centro lo tocaba Chete y el balón se introducía en la portería.

No tuvo tiempo el equipo visitante a saborear el gol porque en la jugada siguiente era Dani Hernández el que se iba por su banda y su centro chut lo remataba en el segundo palo Murci para firmar el empate. Los jugadores del Ávila pidieron fuera de juego del rematador pero el árbitro no atendió su petición.

El Zamora pareció venirse arriba con una clara ocasión que resolvió Sergio García con un disparo ligeramente alto, pero el Ávila replicaba con un colocado lanzamiento de Sergio Ramos que rozó la cruceta.

El partido se había vuelto loco y el Ávila volvía a adelantarse en una larga jugada de ataque con varios remates fallidos del Ávila que culminó Juli marcando el segundo gol desde muy cerca.

El encuentro entró entonces en una tónica de aburrimiento e incluso el árbitro decidió detenerlo para que los jugadores se avituallasen debido al calor. Pareció despertar el Zamora y David Alvarez dispuso de dos claras oportunidades para empatar pero el portero Nauzet estuvo acertado en ambas.

Y cuando ya se daba por hecho que el resultado no cambiaría antes del descanso, Juli marcaba el tercero en un remate de cabeza desde muy cerca que ningún defensa logró impedir.

Tornadijo intentó que la cosa no fuera a peor dando entrada en el campo al central Asiel y el Ávila siguió con los mismos tras el descanso.

Y el partido se reanudó con dos acciones de Murci anuladas por fuera de juego, una de ellas había terminado en gol. Tornadijo siguió moviendo el banquillo pero el equipo rojiblanco no encontraba el camino del gol mientras el Ávila tenía la posesión del balón con una enorme comodidad.

Pero el Zamora poco a poco se fue centrando y Garban protagonizaba tres acciones de peligro, hasta que en la tercera, el balón llegó a Murci que marcaba a placer el 2-3.

El Zamora buscó con ganas el empate pero el Ávila se mostró seguro atrás e incluso pudo incrementar su ventaja en una escapada de Peli que estrelló el balón en el exterior de la red con el tiempo ya terminado.



Zamora CF: Jon, Fer (Asiel 46´), Coque, Chete, Alcañiz, Juanma, Dani Hernández, Carlos Ramos (Pipi 50´), Murci, Sergio García (Garban 58´), David Alvarez.

Real Ávila: Nauzet, Issa, Josito, Garretas, Andrés Llorian, Peli, Rubén Ramiro (Mayorga 85´), Sergio Ramos (Oli 73´), Juli (Roa 64´), Javi de Mesa y Edu.

Goles: 0-1 (8´): Chete en propia puerta. 1-1 (9´): Murci. 1-2 (16´): Juli. 1-3 (44´): Juli. 2-3 (70´): Murci.

Árbitro: David Rivera, de Valladolid. Mostró tarjetas amarillas a Juanan y Chete, del Zamora; y a Issa, Llorian y Ramiro, del Real Ávila.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo VIII de Tercera División ante unas 2000 personas.