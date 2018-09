A por la primera en casa

Tres meses y medio después el Ruta de la Plata vuelve a abrir sus puertas para un partido oficial y lo hace con sensaciones muy distintas a las del pasado 13 de mayo, fecha en la que concluía la temporada 17-18 y en la que el futuro (e incluso el presente) del Zamora CF pendía de un hilo. Semanas después el club rojiblanco ha remontado el vuelo y con la entrada del Grupo Vivir los problemas económicos generados en años anteriores han desaparecido, y la afición ya solo tiene que pensar en lo puramente deportivo a cambio, eso sí, de la conversión en Sociedad Anónima Deportiva con Víctor de Aldama y Alfredo Ruiz a la cabeza. De este modo hoy a partir de las 20.00 horas el balón volverá a rodar en un estadio con las ilusiones renovadas y con el reto del ascenso como único objetivo en el horizonte. Como primer rival en casa aparece el Real Ávila un plantel completo y compensado que también lucha por cotas altas y en el que se encuentran el zamorano Jesús Garretas, que regresa a su casa por unas horas, y Diego Ortiz, que arrastra problemas físicos y su participación en el choque no está confirmada. En el Zamora CF afrontan este duelo con las energías renovadas y con ganas de dar motivos a los zamoranos para que se unan al proyecto rojiblanco. Así también lo espera Tornadijo que quiere ver a un "equipo atrevido" y que sepa leer los diferentes registros que tendrá el encuentro ante unos abulenses que vendrán dispuestos a todo. En este sentido tuvo palabras para el entrenador rival, ex del Cristo Atlético, que "el año pasado nos dio un repaso elegante. Hay que tener previsto como contrarrestar las virtudes del Ávila, que las tiene y muchas", añadió el entrenador rojiblanco que auguró un partido abierto y con ataques por ambos lados.

Para este encuentro el técnico ha convocado a todos sus hombres, salvo a los lesionados Javi Rodríguez y Saúl, que aún no tiene el alta médica. De este modo se esperan pocos cambios respecto al equipo que salió de titular ante la Leonesa B, aunque es probable que Asiel sí entre en el once inicial. Quien, salvo sorpresa, estará en como titular rival será Jesús Garretas que después de varios años regresa al Ruta. "Hace años que no juego allí y me hace especial ilusión porque es volver a casa y ver a gente con la que he compartido muchos momentos", comentó el zamorano que estuvo en conversaciones para regresar al club, pero no fructificaron. Respecto al Zamora comentó que "tienen un buen proyecto y son favoritos para el play-off" un reto que en el Ávila también tiene, pero "sin correr, poco a poco". Lo cierto es que Garretas tendrá en las gradas a su familia y amigos, que también estarán en el cuadro zamorano.