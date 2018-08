Valverde, preocupado por el césped del José Zorrilla

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, no ocultó este viernes su preocupación por el estado del césped del José Zorrilla, donde el conjunto azulgrana se medirá mañana al Valladolid en la segunda jornada de LaLiga Santander. "No voy a negar que lo tengo en la cabeza. No es normal plantar un césped cuatro días antes de jugar un partido. No sé a quién se le ha ocurrido. La experiencia me dice que, con tampoco tiempo, el césped se resiente, no esta sólido y la gente resbala y se cae. No es lo mejor para el juego", se quejó en rueda de prensa.

Además del estado del terreno de juego, Valverde alertó de lo difícil que es batir a un equipo al inicio del campeonato: "Los recién ascendidos juegan, sobre todo las primeras jornadas, con la alegría y el entusiasmo que da estar en Primer División. Son equipos peligrosos".

Del Valladolid, el técnico azulgrana destacó su sistema defensivo. "En Girona hizo un gran planteamiento defensivo y sacó un empate. Es un equipo que juega muy ordenado, con las líneas juntas y saliendo a la contra. En eso, el partido puede parecerse al de la semana pasada (ante el Alavés), pero fuera de casa siempre es más complicado", afirmó.

Preguntado por el posible interés del PSG por fichar al centrocampista Ivan Rakitic, y si estaría dispuesto a venderle, Valverde fue claro. "No estamos aquí para hacer negocio con un jugador, sino para ganar partidos", indicó antes de deshacerse en elogios hacia el croata. "Es un jugador fundamental para el equipo. Sus número están ahí y todos conocemos su importancia en el equipo. Además, sabe cómo jugamos y está absolutamente involucrado con el club. Cuento con él y quiero que se quede, sin ninguna duda", subrayó. Por otra parte, Valverde prefirió no valorar la posibilidad de disputar un partido de Liga en Estados Unidos para promocionar la competición, porque "todo está muy verde aun".