"Es una medida importante a nivel nacional"

Días después de conseguir, a través de una medida cautelar, ser incluidos en la Tercera División, el presidente del Real Burgos (rival del Zamora este sábado) recordaba lo importante que, a su juicio, es esta decisión "para todo el fútbol nacional porque rompe mitos y el hecho de haber sorteado tan rápido un nuevo calendario demuestra que no valen ciertas excusas que ponen desde la Federación". En este sentido, Juan Antonio Gallego sí dejó claro que no van a solicitar un aplazamiento de la jornada y llegarán a Zamora con lo que tienen actualmente "un equipo de gente joven" pensado inicialmente para competir en Regional de Aficionados. No obstante, sí admitió contactos para reforzarse y afrontar la Liga con ciertas garantías. "Lo importante este sábado es salir a jugar", indicó Gallego aunque "sin renunciar a nada, sabiendo que es muy complicado".