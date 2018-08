El Zamora CF espera un empujón de la campaña de socios

El Zamora debuta este sábado en Liga (20.00 horas, en el Ruta de la Plata) y en el club esperan un empujón en la campaña de socios. Por este motivo, recordaron que el punto de venta y renovación de carnés seguirá siendo en las oficinas del estadio con horario de 11a 14.00 horas y de 17.30 a 20.00 horas de lunes a viernes, y el sábado 25, día del partido ante el Real Burgos, en horario solo de mañana

Por otro lado, todos aquellos aficionados que no residan en Zamora o deseen hacer la gestión de dar de alta el carné de socio o abonado (no simpatizante) podrán hacerlo a través de la página zamoracf.acyti.com. Si la persona ya es socia o abonada deberá acceder con su clave y contraseña -en caso de no recordarla deben mandar un correo a oficinas@zamoracf.es para pedirla-. Si es de nueva alta, deberá registrase con los pasos que marca la página web. Así, se espera poder dar un nuevo arreón y es que aunque se han superado los 1.500 socios, aún se está lejos del objetivo.