El Zamora cae en la tanda de penaltis ante el Moralo

El Zamora cerró su pretemporada ayer con un empate sin goles en tierras extremeñas ante el Moralo CP, equipo que se alzó con la victoria en el Memorial Rafael Medina tras una larga tanda de penaltis que precisó del lanzamiento de nueve tiros por bando.

El equipo de Carlos Tornadijo cerró su preparación previa a la liga sin derrotas y con otro encuentro sin goles en contra, tras una buena racha de partidos preparatorios con once goles a favor y sólo uno en contra. Una buena señal como también lo fueron las intervenciones de Iago en el cara o cruz que decidió el torneo, paradas que por desgracia no tuvieron su continuidad en el lanzamiento desde los once metros por parte de sus compañeros.

Amistoso igualado entre Moralo y Zamora en la primera parte, dos equipos que han demostrado en sus respectivas pretemporadas gran capacidad defensiva, con un solo gol en contra en sus anteriores compromisos.

A una semana del inicio de sus respectivos campeonatos de Tercera división, los entrenadores de Moralo y Zamora realizaron las lógicas probaturas en busca del momento óptimo para el arranque liguero. El primer periodo acabó sin goles, con mucha igualdad en la zona ancha del campo, aunque las ocasiones fueron llegando poco a poco.

Primero para el Zamora, con internadas de Sergio García, una por cada banda, y de David Álvarez aprovechando un error defensivo para crear peligro ante el marco moralo. A los 20 minutos, la opción de Sergio acabó rebotando en un zaguero local, perdiéndose así la primera oportunidad de la noche.

Un error de Rodao facilitó la opción para David Álvarez, pero detuvo Pedraza a los 28 minutos. Y para el Moralo, el peligro llegaría con acciones individuales de Pinilla a los 37 minutos, sin encontrar receptor en su envío, y de Valentín con un remate cargado de intención y peligro a los 41 minutos. La ocasión más clara llegó al borde del intermedio, con un envenenado centro chut de Sergio García para los rojiblancos que se estrelló en la madera de la portería cacereña.

En el segundo periodo, el previsible carrusel de sustituciones perjudicó más al Zamora que a al Moralo CP. Prácticamente desapareció en ataque el equipo de Carlos Tornadijo. De hecho, los visitantes no tuvieron ninguna oportunidad clara en la segunda mitad. Aunque no sería porque no lo intentaron los rojiblancos, frenados siempre por la buena actitud de la zaga local.

La posesión siguió muy repartida en la zona medular del terreno de juego, con dos equipos que confirmaron su excelente momento de juego defensivo, sin dejar maniobrar con comodidad al rival. Aún así, el Moralo pudo marcar en una falta muy protestada por el cuadro rojiblanco, que Johnny lanzó alto por encima del travesaño a los once minutos.

El portero Iago hizo un paradón ante el propio Johnny en el minuto 62, en una nueva oportunidad para los extremeños, que estaban jugando sus mejores minutos de la noche. Alex Caramelo y Rubén Rivera pudieron desequilibrar el marcador para el Moralo antes del final del encuentro, pero marraron en sendas oportunidades claras.

Se llegaba así, sin goles, al final del tiempo reglamentario, y como estaba previsto, la tanda de penaltis decidía el ganador de este Memorial. Los porteros fueron protagonistas de la lotería de los máximos castigos, y aunque el Moralo consiguió varias ventajas, los cinco primeros penaltis se cerraban con empate a tres aciertos.

Se sucedieron aciertos y errores hasta el noveno turno, en el que Raúl Álvarez falló para el Zamora, y Adri Nombela hizo el definitivo 6-5. Aunque Iago estuvo muy firme en esta tanda, al final el trofeo se queda en Navalmoral. A los de Tornadijo les toca ya pensar en la liga y, visto lo visto, en mejorar únicamente su rendimiento ofensivo.