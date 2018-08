Leo Álvarez: "No estoy demasiado preocupado"

El MMT Seguros encajó el sábado una derrota de lo más dolorosa al caer por 30-17 en la pista de BM Nava. Trece goles de diferencia y, lo peor, malas sensaciones en pista del equipo pistacho en su tercer partido de pretemporada. Una situación amarga que, sin embargo, no preocupa a un Leo Álvarez confiado en poder cambiar la imagen a lo largo del mes que resta de pretemporada.

"El resultado fue demasiado abultado pero creo que no se ajusta a la realidad", analizó ayer el técnico leones que apuntó al "ritmo superior y mayor conjunción" segoviana como las claves para la dura derrota del viernes. Según Leo Álvarez "son factores que hacen más fácil competir", algo que no le resulta sencillo ahora el MMT Seguros ahora pues "la rotación es corta y hay muchas cosas que no están claras todavía". No en vano, y como bien apuntaba el entrenador, "falta por llegar Barrientos, que se recuperen Adri y Petter y muchos días de trabajo para el inicio de liga".

Álvarez afirma no estar preocupado. "Lo estoy, únicamente, porque al equipo le está costando coger el ritmo de competición y tener buenas sensaciones. No estamos al nivel colectivo necesario pero también es por la elevada carga de trabajo que hemos tenido hasta ahora. En pista no hemos sido competitivos pero porque teníamos otros objetivos. Eso cambiará", razonaba, asegurando que aún así "ha habido buenos momentos tanto en defensa como en ataque durante los partidos jugados" aunque "no se han dejado notar en los marcadores".

En cuanto a las carencias actuales del MMT Seguros, Leo Álvarez tiene claro que "el viernes se cometieron más fallos de los esperados", lo que implica "tener que trabajar más durante los próximos días". Una labor que se hará más liviana cuando "Felipe, Henrique y Adrián puedan aportar al grupo". También cuando los pistachos terminen de cerrar su plantilla, a la que le falta un pivote ofensivo. "Está claro que esa pieza nos falta. Marc y Fernando están redoblando esfuerzos, lo que pasa factura, y Maga se aplica al máximo pero tiene mucho que aprender... es un hueco que debemos ocupar", indicó el entrenador sobre un fichaje sobre el que podría estar cerca de concretarse ya que el club está negociando con varios jugadores.