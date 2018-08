El MMT Seguros busca mejorar ante BM Nava

El MMT Seguros buscará hoy dar un nuevo paso en su preparación de cara a una exigente temporada en División de Honor Plata en tierras segovianas. Concretamente en Nava de la Asunción, donde se verá las caras con el BM Nava Viveros Herol a partir de las 19.30 horas.

Pese a el refuerzo anímico que supuso ganar el pasado fin de semana a los gallegos del BM Cañiza en la tradicional cita de Tábara con el balonmano zamorano, los "guerreros de Viriato" afrontan sin relajación alguna el envite de esta tarde. Y es que, el cuadro dirigido por Leo Álvarez tiene mucho trabajo por delante para poder llegar al inicio de la liga en buenas condiciones. Un objetivo que pasa por aplicarse al máximo en las próximas semanas y aprovechar cada partido de pretemporada para pulir detalles. Una labor para la que BM Nava se presenta como un adversario ideal, mucho más que su último contendiente.

El plantel segoviano, de nuevo con el expistacho Dani Gordo en el banquillo, es uno de los candidatos al ascenso a Liga Asobal y cuenta con más conjunción en sus filas que el reestructurado MMT Seguros. Además, han arrancado la pretemporada con muy buenas sensaciones, imponiéndose en la previa de la Copa de Castilla y León al Villa de Aranda, conjunto que a su vez derrotó a los zamoranos en su primer amistoso. Estos factores hacen que el amistoso de esta tarde sea un buen "banco de pruebas" para Leo Álvarez, ya que en Tábara el equipo ganó sin tener que emplearse al cien por cien.

El test, sin embargo, no será del todo fiable para el MMT Seguros pues afrontará el partido con varias ausencias. Los pistachos no podrán contar esta tarde ni con Henrique Petter ni con Adrián Prieto, ambos lesionados, así como tampoco estará Felipe Barrientos, que aún no se ha incorporado al grupo.