Piqué saca adelante su reforma de la Copa Davis

La asamblea de la Federación Internacional de Tenis (ITF) ha aprobado en Orlando (Florida, EEUU), con el 71,43 por ciento de votos favorables, el nuevo formato de la Copa Davis para 2019, impulsado por el grupo del futbolista español Gerard Piqué, que concentrará a 18 equipos en una sede única durante una semana.



El presidente de la ITF, el estadounidense David Haggerty, aseguró que el nuevo formato refleja lo que el Consejo de Jugadores de la ATP sugirió en 2016 y dejará 25 millones de dólares anuales para las federaciones y 20 para los tenistas.



El actual sistema de Copa Davis, establecido hace 118 años, dejará paso al sistema propuesto por el grupo inversor Kosmos, presidido por el futbolista del FC Barcelona y acogido por los dirigentes de la ITF.



La idea original fue enmendada después de que algunos países -encabezados por Australia- se opusieran abiertamente a un torneo de 18 equipos en un sitio neutral, en gran parte debido a la pérdida de partidos en casa.



La propuesta aprobada exige que 24 equipos jueguen partidos de local o visitante en febrero, y los 12 ganadores pasen a la final. A éstos se unirían los cuatro semifinalistas del año anterior y dos equipos de comodín.





