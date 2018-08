Quesos el Pastor debutará el sábado 13 de octubre en el Open Day

Se acerca el inicio de una nueva temporada en la Liga Dia con el debut de las jugadoras del Quesos el Pastor en el Open Day el sábado 13 de octubre a las 20:15 horas. El pabellón Jorge Garbajosa, en Torrejón de Ardoz, es el escenario elegido para que se dispute íntegramente la primera jornada de liga, fecha en la cual el equipo de Fran García se enfrentará al RPK Araski.

La Liga Dia levantará el telón a la temporada 2018/19 apenas unas horas antes del Open Day. Será a través de su presentación en sociedad durante la mañana del viernes 12 de octubre con la celebración de un multitudinario acto en el que estarán presentes las 14 plantillas de la competición junto a sus cuerpos técnicos, en una cita que tendrá lugar en el Auditorio Paco de Lucía de Alcobendas a partir de las 12 horas.

Será durante la mañana del sábado 13 cuando se lance el balón al aire sobre el círculo central del Pabellón Jorge Garbajosa para dar comienzo a un Open Day, que en su primera edición el año pasado tuvo un gran éxito organizativo congregando a todos los clubes de la competición para realizar una primera jornada de liga en un mismo escenario.

El partido inaugural enfrentará al Cadí La Seu contra el equipo gallego del Durán Maquinaria Ensino el sábado día 13 de octubre a partir de las 11 horas, arrancando así una jornada de fin de semana en el Jorge Garbajosa donde se disputarán un total de 7 partidos plagados de alicientes.

Malestar por las subvenciones municipales

Por otra parte, el CD Zamarat, a través de su presidente Carlos Baz, mostró su descontento con las subvenciones municipales anunciadas el pasado lunes a través de la concejalía de deportes. Baz declaró que "estamos bastantes calientes con el tema, no estamos nada de acuerdo con lo que se ha dotado", en referencia a los casi 18.000 euros que se aportará este curso en materia de subvención. No obstante, y ante esta cuantía que tiene carácter provisional, Baz no ha querido adelantar acciones para recurrir la dotación económica, aunque aseguró que "haremos algo después de reunirnos".