El FSZ, fuera por no presentar la documentación

El Fútbol Sala Zamora no recibirá este año subvención por parte del Ayuntamiento capitalino. Así lo apuntó el concejal de Deportes, Manuel Alesander, y es que, al parecer, el club no presentó la documentación requerida a tiempo y finalmente se queda fuera del listado de clubes beneficiarios. Según añadió el edil, el plazo para la entidad presidida por Justy Fernández ya finalizó y no habrá posibilidad de recibir una cuantía económica ya que "el tiempo legal es ese y no se puede hacer nada. Es así, y lo contraria sería ir en contra de las normas y de otros clubes que sí han cumplido con la legalidad". Manuel Alesander Alonso no quiso entrar en más detalles sobre esta polémica y se limitó a explicar que esta es la normativa.