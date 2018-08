Julio Sotelo sale más líder del circuito de Arteixo

Julio Sotelo logró salir de Arteixo aún más líder del Campeonato de España de Autocross 2018 al conseguir subir al segundo cajón del podio en la carrera celebrada en la localidad gallega. Una prueba en la que también destacó Cristian Escribano, tercer clasificado de la División II en la que corren ambos pilotos.

Sotelo encaraba la cita de Arteixo como líder de la general con un margen de dos puntos sobre su más inmediato rival, Gabriel Serrano. Una corta distancia que obligaba al zamorano a esforzarse al máximo si quería encarar la última cita del campeonato por delante en la clasificación.

Esa defensa del liderato no empezó nada bien para Sotelo. Serrano dominó las mangas clasificatorias y se erigía como gran favorito. Sin embargo, Sotelo no desfalleció nunca en su empeño. Sito siempre detrás del gallego, el zamorano forzó a su rival al máximo hasta que el motor del 106 de Serrano dijo basta. Una avería dejaba fuera al gran favorito y Sotelo cambió de estrategia, siendo más conservador con el objetivo de no desperdiciar la ocasión de afianzar su liderato de la general ampliando su ventaja. Así, Sotelo se conformó con el segundo puesto, tras Joan Serrat -quien dominó la carrera de principio a fin- y por delante de un Cristian Escribano cuya gran actuación se vio recompensada con un último cajón del podio que le permitió mantener su tercera posición en la general.