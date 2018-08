Merchán: "Yo hablo en el agua"

Al cruzar la línea de meta, solo y con una amplia ventaja respecto al segundo clasificado en K-1 Sénior, Emilio Merchán tenía claro el mensaje que quería mandar y no era otro que "yo hablo en el agua". El zamorano, que cuenta con innumerables campeonatos de España a su espalda, se impuso nuevamente y lo hizo en una regata "dura porque el de Aranjuez es un circuito complicado" pero en la que todo salió según lo había planeado. Desde el inicio, el integrante de la ADZ-Iberdrola fue en cabeza y poco a poco, junto a Luis Amado, fue tomando ventajas hasta llegar al sexto porteo cuando decidió tirar en solitario y hacer valer una superioridad que no deja lugar a dudas para nombrarle rey del maratón. Además de la satisfacción personal por este nuevo éxito, que llega una semana después de que la Federación Española no le permitiera remar con Ramalho en el Descenso del Sella, fue vital el apoyo de la afición. "La gente se ha alegrado mucho y me ha felicitado por esta victoria. Cada momento que pasa estoy más contento por la victoria y por demostrar que yo hablo donde se debe, en el agua". Así, con plaza asegurada en el Mundial en K-1, el palista buscará hoy un nuevo triunfo, en este caso en embarcación doble con Óscar Carrera.