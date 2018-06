González gana en el Nacional de Federaciones

El saltador de longitud Sergio González García, vencio en el Campeonato de España por Federaciones Juvenil celebrando en Ciudad Real, defendiendo la camiseta de Castilla y León, tras lograr un mejor salto de 6.63. La Selección de Castilla y Leon consiguió la medalla de bronce con 250 puntos a tres puntos de la Comunidad Valenciana que fue segunda con 253 y de Cataluña que venció con 278.

Sergio González consiguió el primer puesto en longitud por solo un centímetro con 6.63 lejos de su mejor marca de 6.98. Açun así se impuso al saltador que hace una semana le arrebatara el privilegio momentáneo de encabezar el ranking nacional juvenil, el catalán Adrià Navajon con un salto de 7.25. Sergio González no se amilanó y, aunque no encontraba su mejor estado físico, lograba vencer merced al tercer salto con esos 6.63. El saltador que prepara Sebas Díez en Toro, se centrará ahora en preparar el Campeonato de España Juvenil a celebrar en Gijón los próximos 22 y 23 de junio, donde tendrá como rivales a varios de los que se enfrentó este fin de semana, y a otros que no pudieron estar en Ciuad Real como es su compañero de club y de entrenamientos, Oscar Matilla Guerra que como ya demostró en el encuentro internacional celebrado la semana pasada en Portugal está en un momento de forma espléndido.

El Vino de Toro Caja Rural logró también muy buenos resultados en el Campeonato de Castilla y León Junior Sub 20 que se celebró en las Pistas Río Esgueva de Valladolid. Adrián Francisco Santaelena se colgó la medalla de plata en el lanzamiento de jabalína con 36.57; y David González García, la medalla de bronce en el salto de longitud con 5.34.

Por su parte, Elena de Castro Bermejo se proclamó subcampeona autonómica de pruebas combinadas con 2.208 puntos. La joven atleta del Vino Toro Caja Rural se impuso en dos pruebas, el salto de altura y el salto de longitud.

Por otra parte, la cantera volvió a dar alegrías al club toresano en los Campeonatos Autonómicos Benjamín y Alevín celebrados en Valladolid .

Medea Hernández Pérez dominó la velocidad alzándose con el título de campeona de Castilla y León en los 50 ml. 8.08. También se subiría al podio en el salto de longitud con un mejor intento de 3.22 que le daría la medalla de bronce. Sara Aguado García, atleta alevín lograría la medalla de plata en el salto de altura con una marca de 1.29.