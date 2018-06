España, la única invicta de Rusia

La selección española de Julen Lopetegui será la única selección participante en el Mundial de Rusia que llega invicta, sin perder un partido desde su eliminación en la Eurocopa 2016, y tras igualar ante Túnez un récord de partidos consecutivos marcando.

Fue uno de los peores encuentros de la "era Lopetegui", el que más cerca estuvo de quedarse sin marcar, pero un tanto en los últimos minutos del delantero vigués Iago Aspas permitió a los de Lopetegui igualar un registro que ya tiene 67 años de duración. No es el único récord de España antes de ir al Mundial, y es que la selección no marcaba en 20 encuentros consecutivos desde el año 1951.

Aquella fue una racha que abarcó cuatro años. Se inicio e 1947 y se cerró en un encuentro ante Suecia. La actual no tiene fin y el Mundial de Rusia será su gran examen. Arrancó con la llegada de Lopetegui al banquillo de la selección, con un triunfo de prestigio en la casa de Bélgica, y en el camino ha superado duros escollos de prestigiosas selecciones como Alemania, Argentina, Italia o Inglaterra.

Desde el fatídico 26 de junio de 2016, cuando se cerró la gloriosa etapa de Vicente del Bosque como seleccionador con una derrota sin marcar ante Italia en Saint Denis (2-0), España no sabe lo que es cerrar un partido sin marcar ni tampoco sin perder.

No es el único récord que ha logrado la selección desde el cambio de entrenador. Con Lopetegui al mando se dejó un registro de récord en la clasificación inmaculada al que será su decimoquinto Mundial. Lo hizo sin derrota, con nueve victorias y un empate, con un balance de 36 goles a favor y tan solo tres en contra. Sumando los partidos amistosos desde que se fue del Bosque, los números de Lopetegui como seleccionador ascienden a 61 tantos marcados y trece encajados. Con David Silva como su principal referente goleador con 11 tantos, seguidos de Isco Alarcón con 9 y Álvaro Morata, el descarte más doloroso para la gran cita de Rusia, con 7.

Aupada con las cifras llega España por tanto a la cita mundialista, que arranca el jueves, aunque un poco tocada en lo anímico tras una victoria a Túnez que no ha dejado mucha seguridad en el entorno. Las dudas sobre España están en el once que Lopetegui decida poner sobre el tapete en el partido inaugural, principalmente en la figura del 9. Costa, muy del gusto de Lopetegui, partía con ventaja, pero el buen estado de forma de Aspas podría abrirle al vigués las puertas de la titularidad en Rusia. Tampoco se descarta que puedan jugar los dos y que Lopetegui opte por un sistema de dos delanteros. Rodrigo Moreno, delantero del Valencia, también está en la recamara del seleccionador. En las otras líneas del equipo no hay casi dudas. La defensa solo tiene la duda del lateral derecho, debido a la lesión de Carvajal. Piqué, Ramos y Alba son fijos para Lopetegui. En el centro del campo Thiago y Koke competirán por un puesto. Iniesta y Busquets, intocables para Lopetegui, tienen plaza fija.