Abollo irá al Europeo de Jóvenes Jinetes

La Real Federación Española de Hipica ha convocado a la zamorana Alba Abollo para formar parte del equipo nacional de Doma que competirá en el Campeonato de Europa para Menores que se disputará en Fontainebleau (FRA) del 9 al 15 de julio.

Abollo Fontela competirá montando a Elvillar CS, de su propiedad y formará el equipo español junto a la madrileña Mónica Blázquez (Hilton), al catalán Juan José González de las Cuevas (Denksport) y al andaluz Adrián Roldán (Forzento).

Y la amazona zamorana participará también en el Equipo PRE, que representarán al Pura Raza Española en el Campeonato del Mundo de Caballos Jóvenes en Ermelo. En este caso, Abollo montará a Molinero, de cinco años y criado en la Yeguada Arroyomonte.

Molinero FS ha participado ya en cuatro salidas internacionales de las cuales su mejor nota fue en el CDI de Centro Ecuestre de Castilla y León en abril con un 79.400 en la preliminar de 5 años. En pruebas nacionales ha logrado tres notas en los concursos de Las Cadenas, en marzo y en abril, con una mejor nota de 77.000

El seleccionador nacional de pura raza española es el alemán Jürgen Koschel y é ha sido el responsable de elegir a Molinero para esta cita y será también el encargado de dirigir a Alba Abollo en la competición.

La amazona zamorana, que entrena a las órdenes de Alberto García Dressage, ha señalado que "por segundo año consecutivo me haceis cumplir este sueño, el Campeonato de Europa, este gran sueño que tenia desde pequeña y que nunca pense que alcanzaría. Y por si fuera poco, este año también conseguimos estar seleccionados para el Campeonato del Mundo de caballos jóvenes. No sé cómo dar las gracias a todos los que estáis ahí detrás por apoyarme, cuidarme y, sobre todo, enseñarme tanto como persona y como jinete".

Alba Abollo por ser sin duda mis pilares fundamentales para todo esto! Y que como bien me enseñais y repetis cada año el trabajo y la constancia son las claves del éxito! Gracias tambien a molinero fs yeguada Arroyomonte Yeguada María Sdp y todo este gran equipo que me van a hacer posible este sueño con el pequeño potro! Y gracias a las personas que estan detras de todo esto dia a dia que me apoyan y me animan en cada momento a llegar tan lejos , y como no gracias a Fran Gonzalez Por hacerme esas geniales kurs con la que el año pasado consegui colgarme una medalla europea y esperemos que este año sea igual o mejor! No puedo estar mas agradecida , sois increíbles por llevarme tan lejos y siempre de vuestra mano. Y aun que mi mayor maestra y por la que gracias s ella me apasiona lo que hago sea una estrella mas en el cielo pequeña pony se que me vas a dar suerte desde ahi!